HPE побудує суперкомп’ютери "Mission" та "Vision" з процесорами NVIDIA Vera Rubin

30 октября 2025 г., 17:35

Компанія HPE оголосила, що в партнерстві з Міністерством енергетики США (DOE), Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA) та Лос-Аламоською національною лабораторією (LANL), її було обрано для постачання двох сучасних суперкомп’ютерів під назвами "Mission" та "Vision". Системи наступного покоління базуватимуться на новій системі HPE Cray Supercomputing GX5000 з прямим рідинним охолодженням та міститимуть майбутні суперчипи NVIDIA Vera Rubin. "Mission" та "Vision" є частиною інвестицій DOE у розмірі 370 млн дол. для прискорення наукових відкриттів, просування ініціатив AI та зміцнення національної безпеки.



Тріш Дамкрогер (Trish Damkroger), старший віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу HPC & AI Infrastructure Solutions в HPE, сказала: "Протягом десятиліть HPE та Лос-Аламоська національна лабораторія співпрацювали над інноваційними проєктами суперкомп’ютерів, які надають потужні можливості для вирішення складних наукових завдань та посилення зусиль у сфері національної безпеки. Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати розвиток лабораторії за допомогою майбутніх систем 'Mission' та 'Vision'. Ці інновації будуть одними з перших, які використовуватимуть архітектуру суперкомп’ютерів HPE Cray наступного покоління для стимулювання інновацій у сфері AI та наукового впливу."



Суперкомп'ютер "Mission" буде в чотири рази швидшим за систему LANL "Crossroads" та надасть розширені можливості у сфері AI, моделювання та симуляції для підтримки ініціатив NNSA у сфері безпеки.



Брендон Вільямс (Brandon Williams), адміністратор NNSA, заявив: "NNSA має горду історію застосування науки та технологій для вирішення завдань національної безпеки. Наступне покоління суперкомп’ютерів NNSA знаменує собою важливу віху у забезпеченні лідерства Америки у світових перегонах AI. Завдяки Адміністрації та нашим партнерам із приватного сектору, HPE та NVIDIA, 'Mission' та 'Vision' включатимуть передові можливості, які сприятимуть аналізу та прогнозуванню, що є критично важливими для ефективної, безпечної та надійної національної безпеки."



Система "Vision" розвиватиме успіх збудованого HPE суперкомп’ютера "Venado", який спочатку був призначений для некласифікованих досліджень. "Vision" забезпечить LANL значний стрибок в обчислювальних можливостях для досліджень, керованих AI.



Том Мейсон (Thom Mason), директор Лос-Аламоської національної лабораторії, зазначив: "'Mission' та 'Vision' представляють значну інвестицію в майбутнє нашої лабораторії. Ці системи не лише підтримуватимуть критично важливі місії національної безпеки, але й нададуть дослідникам інструменти, необхідні для просування AI та вирішення глобальних викликів. Ці нові системи дозволять нам розширити межі можливого в обчислювальній науці."



Обидві системи будуть оснащені щойно анонсованою системою HPE Cray Supercomputing GX5000, GPU NVIDIA Vera Rubin та мережевою технологією NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand. Спеціально розроблена для ексаскейлових обчислень в епоху AI, HPE Cray Supercomputing GX5000 надає можливості мультиорендності для оптимізації результатів досліджень і пропонує потужні обчислення з на 25% більшою щільністю порівняно зі своїм попередником. Нова архітектура, розроблена HPE, підтримує конструкції серверних лез з відкритим вихідним кодом, створені Open Compute Project (OCP), що забезпечує LANL підвищену гнучкість.



Іан Бак (Ian Buck), віцепрезидент із гіпермасштабних та високопродуктивних обчислень у NVIDIA, сказав: "Лос-Аламос вже давно просуває межі наукових відкриттів. Завдяки 'Mission' та 'Vision', які працюють на прискорених обчисленнях та AI від NVIDIA, Лос-Аламос розширить межі симуляції та генеративного інтелекту, просуваючи науку та прокладаючи шлях до наступної ери високопродуктивних досліджень для нації."

