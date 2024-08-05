Технології Palantir допомагають організувати безпечне очне навчання школярів

5 августа 2024 г., 15:35

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Зараз близько 1 млн українських школярів навчається дистанційно. Через це діти не лише гірше засвоюють знання, а й втрачають змогу вільно спілкуватися з однолітками та соціалізуватися. Щоб подолати значні освітні втрати та розриви, Мінцифра спільно з Міністерством освіти і науки впроваджують комплексну стратегію Школа офлайн.

«Ключова передумова для підвищення якості освіти – доступ дітей до безпечного очного навчання. Понад 600 тисяч дітей навчаються онлайн в Україні, ще близько 400 тисяч – за кордоном. Наше завдання – повернути до очного навчання близько 300 тисяч українських дітей. Для цього ми ухвалюємо комплексні рішення, щоб створити безпечні умови для очного навчання: будуємо укриття, закуповуємо автобуси, забезпечуємо гаджетами вчителів і дітей», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

У межах програми Школа офлайн використовуються сучасні технологічні рішення. Зокрема, продукт Palantir. Він структурує та аналізує велику кількість даних, а потім перетворює їх на звіти, тексти, додатки. Наприклад, за кілька секунд з’ясовує, скільки українських шкіл зруйновано й що потрібно для їх відновлення, яка кількість замінованих територій та скільки триватиме розмінування тощо.

«Це одне з найкращих у світі ІТ-рішень для таких задач. Ми внесли в систему всі обстріли, які були на території України, та проаналізували, де вони ще можуть потенційно бути, скільки дітей проживає на тій чи тій території, які потреби в автобусах, гаджетах тощо. На основі цієї інформації та інших даних моделюється мережа шкіл, де в першу чергу необхідно будувати підземні школи чи бомбосховища», – додав Михайло Федоров.

Школа офлайн стосується всієї мережі шкіл. І там, де неможливо повернутися до безпечного очного навчання, створюватимуть умови для якісної та ефективної дистанційної освіти.

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