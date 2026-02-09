Ветеранський стартап PowerEnergy масштабував виробництво систем резервного живлення на базі LiFePO₄

9 февраля 2026 г., 14:25

На тлі тривалих викликів українській енергосистемі та зростаючого попиту на локальні рішення резервного живлення на ринку з’являються невеликі, але технологічно орієнтовані виробництва. Один із таких прикладів — ветеранський проєкт PowerEnergy, який за перший місяць роботи вже вийшов на серійне складання акумуляторних систем великої ємності та почав формувати власний склад комплектуючих для швидкого монтажу готових комплексів.



За словами голови компанії В’ячеслава Запорожця, за стартовий період (менше ніж за місяць) було зібрано 12 систем ємністю 16 кВт·год та 13 систем на 8 кВт·год. Частину комплектів уже змонтовано та введено в експлуатацію. Команда паралельно створює запас ключових компонентів - від корпусів і консольних монтажних стійок до промислових рішень із системами обігріву, що дозволяє скоротити час постачання і встановлення.



Проєкт виник у партнерстві з ветеранами та реабілітаційним центром «Титанові». Виробництво базується на призматичних літій-залізо-фосфатних (LiFePO₄) елементах ємністю 314 А·год із номінальною напругою 3,2 В - конфігурації, яку команда називає «енергетичною цеглою» для побудови масштабованих систем накопичення. Обрана хімія відома підвищеною безпекою, стабільністю роботи та довшим ресурсом циклів у порівнянні з класичними літій-іонними рішеннями споживчого сегмента.



У портфелі PowerEnergy рішення різної потужності, що формуються під конкретні сценарії використання - від квартир і приватних будинків до невеликих комерційних об’єктів. Конструктивні особливості, зокрема консольні стійки швидкого монтажу, покликані зменшити час інсталяції та спростити сервісне обслуговування.



У компанії підкреслюють, що ключова стратегічна мета - здешевлення та стабілізація вартості систем безперебійного живлення на локальному ринку, де після хвиль відключень сформувався високий попит і значна волатильність цін. Серед інструментів стимулювання продажів - можливість оплати частинами, що має розширити доступність рішень для домогосподарств і малого бізнесу.

