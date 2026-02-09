Vista Equity Partners та Intel інвестують понад 350 млн дол. у розробника АІ-чипів SambaNova

9 февраля 2026 г., 13:35

Як інформує Reuters в ексклюзивному матеріалі, приватна інвестиційна компанія Vista Equity Partners очолила новий раунд фінансування серії E обсягом понад 350 млн дол. для стартапу SambaNova Systems, що спеціалізується на розробці чипів для штучного інтелекту.



За даними агенції, ця угода є нетиповим кроком для Vista, яка традиційно фокусується виключно на корпоративному програмному забезпеченні. Інвестиції здійснюються через партнерство з венчурною фірмою Cambium Capital. До раунду також приєднався існуючий інвестор - корпорація Intel, яка планує вкласти близько 100 млн дол. із можливістю збільшення зобов'язань до 150 млн дол. Примітно, що, згідно з неофіційною інформацією, Intel раніше розглядала варіант повного поглинання стартапу за 1,6 млрд дол., проте переговори зайшли в глухий кут, і компанії повернулися до моделі прямих інвестицій.



Залучені кошти SambaNova планує спрямувати на конкуренцію з лідером ринку Nvidia та задоволення зростаючого попиту на чипи для інференсу - виконання вже навчених АІ-моделей. Посилення інтересу до апаратного забезпечення відбувається на фоні значного тиску на котирування розробників софту, чия капіталізація лише за останній тиждень скоротилася на 1 трлн дол. через побоювання інвесторів щодо деструктивного впливу штучного інтелекту на традиційні бізнес-моделі програмного забезпечення.



У той самий час конкуренти SambaNova також демонструють значні успіхи в залученні капіталу: так, розробник Cerebras Systems нещодавно отримав 1 млрд дол. при оцінці в 23 млрд дол., а стартап Groq уклав багатомільярдну ліцензійну угоду з Nvidia.



Слід зазначити цікавий факт. Виконавчим головою наглядової ради SambaNova наразі є Лі-Бу Тан (Lip-Bu Tan), який одночасно обіймає посаду генерального директора Intel.



Аналітики зазначають, що зміна інвестиційної стратегії Vista Equity Partners є симптоматичною для ринку 2026 року. Коли традиційний софт знецінюється, капітал мігрує в «залізо», яке цей софт живить. SambaNova, яку у 2021 році оцінювали у 5 млрд дол., пройшла через складний період скорочень та пошуку стратегічного покупця. Повернення Intel до ролі інвестора після невдалих спроб поглинання свідчить про те, що ринок перебуває в стадії високої невизначеності: корпорації хочуть мати доступ до технологій, але не готові брати на себе всі операційні ризики стартапів, що перебувають у тіні Nvidia.



Для SambaNova цей раунд — останній шанс закріпитися в ніші інференс-процесорів. Поки OpenAI та інші лабораторії гарячково шукають альтернативи графічним процесорам Nvidia, попит на вузькоспеціалізовані рішення для швидкого виведення АІ-моделей залишатиметься колосальним. Однак успіх стартапу залежатиме не лише від грошей Vista чи Intel, а від здатності створити програмну екосистему, яка буде зручнішою за CUDA від Nvidia.

