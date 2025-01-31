Велика Британія внесла близько 100 млн євро до «Фонду підтримки енергетики України»

31 января 2025 г., 10:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко 30 січня провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом.

Сторони обговорили напрямки співпраці для допомоги українському енергосектору в умовах постійних російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури.

Герман Галущенко ознайомив пана Посла з тим, як проводяться аварійно-ремонтні роботи і відновлення енергооб’єктів, поінформував про поточні потреби в обладнанні, зокрема в трансформаторах та засобах захисту енергооб’єктів.

«росія атакує нашу енергетику без зупинки весь минулий рік і продовжує це робити. Ми постійно знаходимо нові рішення та відновлюємо підключення, без зупинки продовжуємо ремонти об’єктів, намагаємося відновлювати пошкоджені генераційні потужності», – зазначив Міністр.

Очільник Міненерго подякував Великій Британії за допомогу, яку вона надає українському енергосектору з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, йдеться про близько 100 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики України, а також гуманітарну допомогу – 84 вантажі загальною вагою понад 1 252 тонни.

Посол зі свого боку надав високу оцінку роботи українських енергетиків з відновлення енергооб’єктів після ворожих ударів, а також запевнив, що енергетика залишається одним із пріоритетів британсько-українського партнерства.

Особливої уваги під час зустрічі було приділено питанню загроз, які становлять російські атаки на підстанції, критичні для роботи українських АЕС. Наголошувалося на необхідності посилення міжнародної уваги до відповідних загроз, зокрема на рівні МАГАТЕ, а також важливості продовження діяльності моніторингових місій Агентства на відповідних підстанціях.

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