Здійснено перший відеозв'язок між двома смартфонами через супутники AST SpaceMobile

31 января 2025 г., 9:35

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Як повідомляє PCMag, xерез кілька місяців після запуску в космос перші супутники BlueBird компанії AST SpaceMobile довели, що вони працюють - успішно забезпечують відеозв'язок між двома немодифікованими смартфонами на землі.

Американська компанія AST протестувала технологію у Великій Британії за допомогою Vodafone, одного зі своїх партнерів у Європі. Так компанія Vodafone оголосила про цю новину, назвавши її «історичним першим космічним мобільним відеодзвінком» через нові супутники BlueBird.



Оператор також опублікував відео, на якому видно, як інженер Vodafone здійснює відеодзвінок, перебуваючи в гірському віддаленому районі Уельсу, де повністю відсутнє традиційне покриття стільникового зв'язку. Дзвінок було зроблено за допомогою немодифікованого споживчого смартфона, який зміг під'єднатися до орбітального кластера AST із п'яти супутників BlueBird, які призначені для роботи як стільникова вежа, але перебуваючи в космосі.



Потім BlueBirds змогли відправити дані про дзвінки на телефон генеральної директорки Vodafone Group Маргеріти Делла Валле (Margherita Della Valle). Хоча якість відео трохи зерниста, супутники змогли успішно передати дані в режимі реального часу, попри те, що дзвінок надійшов з телефону, який перебуває в мертвій зоні стільникового зв'язку.



Vodafone та AST не повідомили точної швидкості супутникового інтернет-з'єднання. Але ця новина підкреслює висхідну конкуренцію між AST і SpaceX, яка розробляє свою власну технологію супутникового зв'язку з телефоном через стільниковий сервіс Starlink. У разі SpaceX компанія вже отримала дозвіл FCC на комерційну експлуатацію технології для споживачів.



Наразі система налічує понад 400 супутників. Але поки що стільниковий сервіс Starlink поступово стає доступним, спершу для абонентів T-Mobile в рамках безоплатної бета-програми.



На відміну від цього, AST ще належить запустити десятки додаткових супутників, перш ніж вона зможе забезпечити постійне покриття для користувачів на землі. Компанії також необхідно отримати повний дозвіл FCC на комерційну експлуатацію супутниково-телефонного сервісу в США. Поки що AST отримала лише тимчасову ліцензію на проведення тестування в США з AT&T і з Vodafone у Туреччині та Великій Британії.

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