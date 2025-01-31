Квартальний прибуток Apple зріс на 7,1% до 36,33 млрд дол.

31 января 2025 г., 11:45

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Загальний дохід Apple загальний дохід компанії Apple зріс на 4% до 124,30 млрд дол. у першому фінансовому кварталі компанії, але не виправдав очікувань аналітиків щодо продажів iPhone.

Ось як Apple виглядала порівняно з консенсус-прогнозами LSEG за квартал, що закінчився 28 грудня.

Хоча загальні продажі Apple зросли протягом кварталу, продажі iPhone, за якими пильно стежить компанія, дещо знизилися в річному обчисленні.

Відставання Apple від прогнозів аналітиків щодо продажів iPhone стало найбільшим для компанії за останні два роки.

Поставки смартфониів Apple у Китаї знизилися на 11,1% протягом кварталу до 18,51 мільярда доларів.

Генеральний директор Apple Тім Кук (Tim Cook) сказав Стіву Ковачу (Steve Kovach) з CNBC, що продажі iPhone були вищими в країнах, де вже працює Apple Intelligence. Наразі це програмне забезпечення доступне лише в кількох англомовних країнах, і його ще не має в Китаї або китайською мовою.

В інтерв'ю CNBC Кук розповів, що на успіхи компанії в Китаї вплинули три фактори. Він сказав, що половина зниження на 11,1% пов'язана зі зміною «інвентаризації каналів», тим, що Apple Intelligence не була запущена в регіоні, і тим, що після закінчення кварталу Китай виділив національну субсидію, яка стимулюватиме деякі продажі продуктів Apple.

Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 36,33 мільярда доларів за квартал, що на 7,1% більше, ніж 33,92 мільярда доларів за аналогічний період минулого року.

Продажі iPad і Mac показали значне зростання порівняно з минулорічним падінням продажів у святковому кварталі. Виручка від продажу комп'ютерів Mac зросла на 15% до 8,98 млрд доларів, а iPad - на 15% до 8,08 млрд доларів. Підрозділ Mac продемонстрував найкраще зростання з четвертого фінансового кварталу 2022 року.

Компанія випустила нові комп'ютери Mac протягом кварталу, включаючи нові ноутбуки iMac, Mac Mini та MacBook Pro у жовтні, що частково сприяло зростанню. Протягом кварталу Apple також випустила новий iPad Mini. «Це пов'язано зі значним ажіотажем навколо нашої останньої лінійки Mac», - зазначив Кук.

Двигун прибутку Apple, підрозділ «Сервіси», який займається підписками на послуги, гарантіями та ліцензійними угодами, відзвітував про 23,12 мільярда доларів доходу, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тім Кук зазначив, що компанія має понад 1 мільярд підписок, що включає як прямі угоди на такі сервіси, як Apple TV+ та iCloud, так і підписки на додатки третіх сторін через систему App Store компанії.

Голова Apple повідомив аналітикам під час телефонного дзвінка, що компанія має 2,35 мільярда активних пристроїв, рік тому було 2,2 мільярда.

Категорія «інші продукти» компанії, яку також називають Wearables, що включає в себе продажі Apple Watch, AirPods, Beats і Vision Pro, продемонструвала зниження продажів на 2% в річному обчисленні до 11,75 мільярдів доларів.

Акції компанії зросли майже на 4% на розширених торгах після того, як компанія дала прогноз на березневий квартал, який передбачав зростання доходів.

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