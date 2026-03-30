Гіперскейлери готують 400 млрд дол. інвестицій, Google Cloud попереду всіх за темпами росту, AWS зберігає лідерство

Згідно з даними аналітичної компанії Omdia, світові витрати на послуги хмарної інфраструктури в четвертому кварталі 2025 року сягнули 110.9 млрд дол., що продемонструвало зростання на 29% у річному обчисленні. Це вже шостий квартал поспіль, коли ринок розширюється більш ніж на 20%. Основним драйвером став перехід корпоративного сектору від експериментів із GenAI до повноцінного впровадження AI-рішень у виробничі процеси. На тлі цього попиту гіперскейлери значно збільшують капітальні витрати на розширення потужностей, що включають не лише спеціалізовані GPU, а й CPU, системи зберігання даних та мережеве обладнання.



Компанія AWS зберегла позицію лідера ринку з часткою 32% та зростанням виручки на 24%. Загальний обсяг невиконаних замовлень компанії склав 244 млрд дол. Важливим досягненням став успіх платформи Amazon Bedrock, витрати клієнтів на яку зросли на 60% за квартал. У грудні 2025 року AWS представила інструмент Nova Forge для створення кастомізованих моделей Novellas на базі архітектури Nova. На 2026 рік компанія прогнозує капітальні витрати на рівні 200 млрд дол., що на 50% перевищує показник 2025 року, який становив майже 132 млрд дол.



Microsoft Azure посідає друге місце з часткою 22% та зростанням на 39%. Компанія фокусується на розвитку мультимодельної платформи Azure AI Foundry, додаючи до неї такі моделі, як GPT-5.2 та Claude Opus 4.6. У лютому 2026 року Microsoft запустила агентні хмарні операції, інтегрувавши Azure Copilot у процеси безперервної оптимізації інфраструктури. Квартальні капітальні витрати компанії склали 37.5 млрд дол., що майже на 15 млрд дол. більше, ніж торік. Також було анонсовано відкриття нового дата-центру в Саудівській Аравії наприкінці 2026 року.



Найвищі темпи зростання продемонстрував Google Cloud — 50% за рік, що дозволило збільшити частку ринку до 12%. Портфель замовлень компанії зріс до 240 млрд дол. порівняно зі 157.7 млрд дол. у попередньому кварталі. Важливою подією стало партнерство з Apple для розробки наступного покоління Apple Foundation Models на базі Gemini. Крім того, Google Cloud оновила платформу Vertex AI, додавши Gemini 3.1 Pro та Nano Banana Pro/2, а також посилила інструменти управління AI-агентами. Прогноз капітальних витрат Google на 2026 рік підвищено до діапазону 175–185 млрд дол.



Рейчел Бріндлі (Rachel Brindley), старший директор Omdia, зазначає, що головним викликом для постачальників хмарних послуг тепер є не просто швидке нарощування потужностей, а дисципліна в розподілі ресурсів та глобальна оперативна ефективність. Оскільки вимоги до інфраструктури постійно зростають, перевагу отримають ті гравці, які зможуть розширюватися максимально таргетовано. Конкуренція зміщується від простого доступу до моделей у бік прикладного рівня, де ключову роль відіграє розгортання та оркестрація автономних AI-агентів усередині існуючих корпоративних робочих процесів.



Старший аналітик Omdia Ї Чжан (Yi Zhang) наголошує, що для корпоративних клієнтів критичним стає питання надійності масштабування AI-інструментів. Це змушує хмарних гігантів інвестувати величезні кошти в інструменти управління та інтеграцію даних. Експоненціальне зростання капітальних інвестицій, яке у сумі по трьох лідерах може перевищити 400 млрд дол. у 2026 році, свідчить про підготовку до ери agentic AI, де хмарна інфраструктура стає не просто сховищем, а операційним фундаментом для автономних цифрових співробітників.

