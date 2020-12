Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS

9 декабря 2020 г., 13:35

Компания Elcore UA, официальный дистрибьютор Veeam Software, сообщила о доступности Veeam Backup for AWS v3 — полностью автоматизированного и нативного решения для резервного копирования и аварийного восстановления для Amazon Web Services, которое обеспечивает дополнительные защиту и возможности управления для Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2) и Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).



Как отмечается, соответствуя передовым стандартам надежности, экономической эффективности и безопасности, Veeam Backup for AWS v3 позволяет свести к минимуму риски потери данных, размещенных в AWS. Поддержка новых систем и набора функций предлагается в рамках двух пакетов. Таким образом, организации могут выбрать то решение по защите данных, которое наилучшим образом подходит под их задачи: Veeam Backup for AWS — отдельное решение для резервного копирования и восстановления AWS, обеспечивающее защиту данных в AWS; Veeam Backup & Replication — решение, объединяющее резервное копирование и восстановление AWS с другими облачными, виртуальными и физическими данными, а также обеспечивающее неограниченный перенос (миграцию) данных в облака, из них, а также между разными облаками.



«Мы рады представить новую версию Veeam Backup for AWS с поддержкой Amazon RDS, — отметил Дэнни Аллан, СТО и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов. — Число активных пользователей AWS превышает 1 млн, так что неудивительно, что внедрение поддержки этой системы стало самым частым запросом от наших действующих и потенциальных клиентов. Для нас это не просто новые перспективы для бизнеса, но и возможность одними из первых решить крайне актуальную для наших клиентов проблему. Недавнее приобретение Kasten — еще одно свидетельство нашего стремления обеспечить клиентам полную поддержку перевода бизнеса на новые архитектуры, формирующие базу для будущего развития. Теперь Veeam может защищать рабочие нагрузки Kubernetes в AWS и управлять ими через платформу управления данными Kasten K10. Это несомненно большой шаг вперед, выделяющий нас на фоне других игроков рынка».



Veeam Backup for AWS v3 обеспечивает нативное для AWS резервное копирование и восстановление баз данных Amazon RDS на высоком уровне надежности, безопасности и экономической эффективности. С помощью гибких политик и расписаний пользователи могут полностью автоматизировать резервное копирование Amazon RDS и в дальнейшем решать любые проблемы, связанные с потерей данных, с помощью опций быстрого восстановления. Помимо полного восстановления базы данных по состоянию на нужный момент времени за несколько секунд, возможности нового решения включают: поддержку резервного копирования и восстановления настроек виртуального частного облака Amazon (Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC) – даже между разными регионами и учетными записями AWS – для устранения неполадок, аварийного восстановления и решения задач в области разработки/тестирования; контроль доступа на основе ролей — назначение ролей и прав доступа для операций резервного копирования и восстановления, а также оптимизацию операционной эффективности с соблюдением нормативных требований к защите данных; поддержку AWS Outposts, которая позволяет организациям использовать те же нативно работающие в AWS решения Veeam для резервного копирования и восстановления, что и используемые ими для локальных развертываний AWS Outposts.



Veeam Backup for AWS предлагается в трех вариантах: бесплатное отдельное решение облачного резервного копирования (ограничено 10 копиями AWS; неограниченное число восстановлений), платное отдельное решение облачного резервного копирования (от $40 в год за копию AWS; действующая система учета; оплата за факт использования), либо в рамках решения Veeam Backup & Replication. В последнем варианте реализуется всеобъемлющая стратегия гибридной схемы работы (или с использованием различных облаков) с неограниченными вариантами переноса данных.



«В нашем стремительно меняющемся мире способность быстро реагировать на требования клиентов — важный фактор. Предложив поддержку нативно работающих с облаками систем резервного копирования и восстановления для баз данных Amazon RDS, а также поддержку AWS Outposts и возможность защищать рабочие системы Kubernetes в AWS, Veeam наглядно продемонстрировала, что способна работать со скоростью облачных систем и оперативно отвечать на запросы пользователей», — подчеркнула Сабина Джозеф, директор по работе с американскими независимыми поставщиками ПО, Amazon Web Services.



Криста Макомбер, старший аналитик, Evaluator Group, отметила, что компании постоянно расширяют ассортимент используемых облачных приложений и инфраструктурных систем, которые генерируют критически важные для бизнеса данные, поэтому управление данными и их защита в системах с использованием различных облаков становится важнейшим элементом, особенно принимая во внимание киберугрозы и строгие требования к нормативному соответствию. «При этом клиенты стараются организовать мониторинг и контроль данных в мультиоблачной среде в рамках единого интерфейса, чтобы иметь возможность быстрого восстановления. Veeam реализовала резервное копирование и восстановление баз данных Amazon RDS, также интегрировав данные AWS в систему защиты локальных и облачных источников данных. Этим компания показала, что знает о существующих проблемах у клиентов и работает над их решением», подытожила она.

