 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1244)

29.11 - 06.12

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Canon представила МФУ среднего уровня для домашних офисов

9 декабря 2020 г., 12:59
0 
 

Canon представила МФУ среднего уровня для домашних офисов

Компания Canon Europe объявила о выпуске нового МФУ среднего уровня PIXMA TS7440.

Как отмечается, это цветное устройство «три в одном» формата A4 с четырех цветной системой печати FINE и устройством автоматической подачи документов (ADF), идеально подходят для домашнего офиса.

Встроенный модуль Wi-Fi, технология PIXMA Cloud Link и голосовые функции позволяют подключать принтер к смартфонам и планшетам и использовать такие сторонние решения, как Google Drive, Dropbox и Google Classroom, для удобной работы с документами.

Устройство автоматической подачи документов позволяет скопировать или отсканировать до 35 страниц за одну операцию без вмешательства пользователя, а благодаря двухсторонней системе подачи бумаги в рамках одного прохода печати или сканирования можно загружать бумагу разных типов и форматов.

Аппарат способен определять размер бумаги и соответственно менять параметры и режимы, например включать автоматическую двухстороннюю печать. Высококачественные картриджи FINE объемом XL содержат больше чернил, чем стандартные, и поэтому реже нуждаются в замене.

Функция простой настройки помогает быстро начать печатать сразу после покупки, а для простого подключения к смартфону используется QR-код. Удобный интерфейс новой модели обеспечивает эффективное управление устройством. OLED-дисплей диагональю 1,44 дюйма и новая панель светодиодных индикаторов состояния позволяют проверить статус печати, наличие ошибок и уровень чернил в картриджах.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  