Canon представила МФУ среднего уровня для домашних офисов

9 декабря 2020 г., 12:59

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Компания Canon Europe объявила о выпуске нового МФУ среднего уровня PIXMA TS7440.



Как отмечается, это цветное устройство «три в одном» формата A4 с четырех цветной системой печати FINE и устройством автоматической подачи документов (ADF), идеально подходят для домашнего офиса.



Встроенный модуль Wi-Fi, технология PIXMA Cloud Link и голосовые функции позволяют подключать принтер к смартфонам и планшетам и использовать такие сторонние решения, как Google Drive, Dropbox и Google Classroom, для удобной работы с документами.



Устройство автоматической подачи документов позволяет скопировать или отсканировать до 35 страниц за одну операцию без вмешательства пользователя, а благодаря двухсторонней системе подачи бумаги в рамках одного прохода печати или сканирования можно загружать бумагу разных типов и форматов.



Аппарат способен определять размер бумаги и соответственно менять параметры и режимы, например включать автоматическую двухстороннюю печать. Высококачественные картриджи FINE объемом XL содержат больше чернил, чем стандартные, и поэтому реже нуждаются в замене.



Функция простой настройки помогает быстро начать печатать сразу после покупки, а для простого подключения к смартфону используется QR-код. Удобный интерфейс новой модели обеспечивает эффективное управление устройством. OLED-дисплей диагональю 1,44 дюйма и новая панель светодиодных индикаторов состояния позволяют проверить статус печати, наличие ошибок и уровень чернил в картриджах.

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