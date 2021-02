Veeam выпустила новую версию единой платформы для защиты данных

26 февраля 2021 г., 11:05

Компания Veeam Software объявила о выходе новой версии Veeam Backup & Replication.



Как отмечается, это единое решение для комплексного управления данными включает в себя более 200 новых функций и усовершенствований и является достаточно мощным и гибким, чтобы обеспечить защиту на каждом этапе жизненного цикла данных.



Также подчеркивается, что новая версия, V11, помогает успешно преодолевать сложности, связанные с работой в мультиоблачных средах, включая AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform.



«Всего 12 месяцев назад Veeam выпустила версию V10, включавшую в себя свыше 150 обновлений и усовершенствований. К настоящему моменту этот продукт получил более 700 000 установок. Выпуск новой версии Veeam Backup & Replication V11, в которую вошло еще 200 новых значительных обновлений в части резервного копирования, работы с облачными данными, аварийного восстановления, безопасности и автоматизации, демонстрирует высокий темп создания инноваций и нашу готовность отвечать потребностям клиентов и партнеров в надежной защите данных», заявил Дэнни Аллан (Danny Allan), CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов.



Компания 451 Research отмечает, что 69% опрошенных крупных компаний отмечают, что не менее 75% их сотрудников теперь могут эффективно работать в дистанционном режиме. В условиях, когда рабочие среды разрастаются до уровня мультиоблачных экосистем, а сотрудники все больше работают удаленно, вопросы управления и контроля данных становятся как никогда актуальны. Отвечая на проявившиеся в 2020 году вызовы в области защиты данных, а также предвидя задачи, которые принесет 2021 год, новая версия V11 включает в себя надежную систему защиты от киберугроз и вирусов-вымогателей, призванную обеспечить компаниям любого размера безопасность и беспрецедентную отказоустойчивость сейчас и в будущем.



Являясь комплексным решением для защиты данных, новая версия Veeam V11 предлагает следующие возможности:



Аварийное восстановление с помощью системы непрерывной защиты данных (CDP) от Veeam: Исключение простоев и минимизация потерь данных для рабочих нагрузок VMware уровня Tier-1 со встроенной системой CDP и выполнение мгновенного восстановления до последнего состояния или до выбранной точки восстановления обеспечивает наилучшие целевые точки восстановления (RPO).

Надежная защита от программ-вымогателей: Обеспечение безопасности резервных копий с помощью неизменяемых, защищенных репозиториев Linux, соответствующих требованиям SEC 17a-4(f), FINRA 4511(c) и CFTC 1.31(c)-(d), предотвращающих вредоносное шифрование, а также случайное или злонамеренное удаление данных. Решение базируется на серверах общего назначения и не требует аппаратной привязки.

Хранилища AWS S3 Glacier и Azure Blob Archive: Сокращение расходов на долгосрочное хранение данных до 20 раз и переход с ручного управления ленточными системами хранения на новую встроенную систему поддержки для Amazon S3 Glacier (включая Glacier Deep Archive) и Microsoft Azure Archive Storage. Также Veeam Scale-out Backup Repository™ Archive Tier позволяет осуществлять сквозное управление всем жизненным циклом резервного копирования.

Хранилище Google Cloud Storage: Veeam Scale-out Backup Repository Capacity Tier предлагает новые возможности поддержки Google Cloud Storage, благодаря чему пользователи получают более широкий выбор объектов облачного хранения данных.

Расширенные возможности мгновенного восстановления: Достижение минимальных показателей целевого времени восстановления (RTO) с помощью мощной системы мгновенного восстановления для Microsoft SQL, Oracle Database и файловых хранилищ NAS от первопроходцев в мгновенном восстановлении ВМ с технологией Instant VM Recovery.

Новый Veeam Agent для Mac: Обеспечивает возможности резервного копирования данных конечных пользователей для любых устройств под управлением MacOS — в дополнение к существующим продуктам Veeam Agents для Microsoft Windows, Linux, IBM AIX и Oracle Solaris.

Решения BaaS и DRaaS на базе продуктов Veeam: Получение максимальной отдачи от версии V11 за счет эффективного использования сервисов, решений, экспертизы и опыта сервис-провайдеров, использующих продукты Veeam для создания управляемых решений по резервному копированию.



Благодаря партнерствам с ведущими облачными- и сервис-провайдерами в более чем 180 странах Veeam предлагает услуги BaaS (резервное копирование как сервис, Backup as a Service) и DRaaS (аварийное восстановление как сервис, Disaster Recovery as a Service). Для беспрепятственной интеграции этих услуг в версию V11, новая консоль Veeam Service Provider Console v5 предлагает сервис-провайдерам веб-платформу для централизованного управления, мониторинга и доступа клиентов к функциям самообслуживания при выполнении операций по защите данных. Версия V5 включает в себя возможности расширенного управления резервным копированием для Linux и Mac, средства мониторинга и ведения отчетности по состоянию облачных резервных копий под управлением AWS и Azure,улучшенную безопасность с многофакторной аутентификацией (MFA) и мощные инструменты защиты от инсайдерских атак и утечек.



Новая версия Veeam Availability Suite V11 сочетает широкие функции резервного копирования и восстановления, с возможностями мониторинга, отчетности и аналитики, реализованными в Veeam ONE V11. Это обеспечивает компаниям полную защиту и контроль данных, позволяя достичь высоких показателей доступности, прозрачности и управления данными в мультиоблачных средах. Вместе с тем, добавление пакета Veeam DR Pack, который включает в себя Veeam Disaster Recovery Orchestrator (ранее Veeam Availability Orchestrator), к впервые устанавливаемым или приобретенным и установленным ранее пакетам Veeam Availability Suite или Veeam Backup & Replication обеспечивает возможности автоматизации восстановления площадок и тестирования аварийного восстановления для обеспечения непрерывности бизнес-процессов.



Новая версия Veeam Backup & Replication V11 доступна для скачивания с 24 февраля. Все функции включены в универсальную лицензию Veeam Universal License (VUL) — портативную, гибкую, ориентированную на работу в облаке лицензию для всех локальных и облачных рабочих нагрузок. Универсальное лицензирование упрощает защиту различных типов рабочих нагрузок в мультиоблачных средах, позволяя переносить лицензии между рабочими нагрузками без лишних затрат. При обновлении до версии V11, клиенты Veeam могут без дополнительной оплаты получить 25 дополнительных лицензий VUL сроком на шесть месяцев для использования в целях резервного копирования и восстановления в AWS и Azure.

