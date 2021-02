В мире насчитывается уже 200 млн пользователей сетей 5G

26 февраля 2021 г., 11:45

Во время онлайн-брифинга Huawei Pre-MWC Shanghai 2021 Ричи Пэн (Ritchie Peng), президент направления линейки продуктов для 5G-сетей в Huawei, рассказал о внедрении новых мобильных сетей в глобальных масштабах.



Количество глобальных пользователей 5G достигло 200 млн, а установленных базовых станций с поддержкой сетей пятого поколения уже насчитывается 800 000.



Также отмечается, что общий пользовательский опыт улучшился в более чем 10 раз, а 5G-терминалы в базовой комплектации уже доступны всего за 350 долл. Быстрому развитию 5G-сетей способствуют: устойчивые инновации операторов связи в сфере услуг; новые продукты и приложения от производителей устройств; системы, алгоритмы и решения от поставщиков системного оборудования; деятельность отраслевых клиентов на рынке вертикальных приложений.



Huawei предложила стратегию развития целевых сетей 5G «1+N», которая будет полезной всем сторонам благодаря постоянным инновациям и сотрудничеству с клиентами. Р. Пэн подчеркнул: «Huawei будет сотрудничать с отраслевыми партнерами, чтобы предоставлять клиентам наилучший пользовательский опыт, а также эффективно создавать 5G-сети и расширять их возможности».





Р. Пэн выступает с речью на онлайн-брифинге Pre-MWC Shanghai 2021



Двухдиапазонная система FDD Massive MIMO значительно улучшает пропускную способность сети по сравнению с 4T4R. Также она поддерживает упрощенное проектирование и развертывание сети. Blade Pro, ультраширокополосное решение, сочетает три диапазона низких или средних частот в одном модуле. При этом FDD Massive MIMO упрощает развертывание и улучшает использование фрагментированных спектров, а также помогает достичь высокой энергоэффективности благодаря распределению мощности.



Двухдиапазонные решения, устанавливаемые на столбах и опорах освещения, Easy Macro 3.0 и Book RRU 3.0 поддерживают инновационные комбинации частотных диапазонов, такие как FDD+FDD и TDD+SUL. Эти решения придают гибкость при заполнении проблем с покрытием как для сценариев в помещениях, так и на открытом воздухе.



В 2019 году SUL-решение (Super Uplink) в 4 раза улучшило опыт пользования восходящим каналом связи. В 2020 году SUL-решение с его широкой полосой пропускания достигло сверхвысокой гигабитной пропускной способности восходящей линии связи, необходимой для промышленных применений.



В 2021 году Huawei продолжит улучшать решения Massive MIMO и BladeAAU Pro, а также сверхширокополосные продукты FDD Massive MIMO.



Для улучшения N-возможностей Huawei нацелена предоставлять ультраширокополосные, мультиотраслевые и многочастотные решения, которые помогут операторам упростить развертывание сети 5G. Для автоматизации сети Huawei стремится предоставить соответствующие решения для рынков 5GtoH (5G to Home) и 5GtoB (5G to Business). В то же время компания планирует укреплять свои позиции на рынке toC (5G to Consumer), помогая операторам полностью реализовать мультиизмеримые возможности 5G и обеспечить цифровое обновление различных отраслей.

