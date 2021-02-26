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Представлены флагманы Redmi серии K40

26 февраля 2021 г., 10:25

Представлены флагманы Redmi серии K40

Redmi анонсировала свои флагманские смартфоны - K40, K40 Pro и K40 Pro+.

Базовая модель Redmi K40 оснащается 6,67-дюймовой AMOLED-панелью с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и поддержкой HDR10+. Он базируется на чипе Snapdragon 870, может быть оснащен до 8 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем до 256 ГБ. Фотоблок содержит три датчика — основной 64 Мп, широкоугольный 8 Мп и модуль макросъемки 5 Мп.

Redmi K40 Pro также имеет экран с диагональю 6,67 дюйма, но оснащена более мощным восьмиядерным чипом Snapdragon 888 (графический ускоритель Adreno 660, модем Snapdragon X60 5G). Отличие и в наличии камеры с сенсором 64 Мп.

Представлены флагманы Redmi серии K40

В свою очередь топовая модель Redmi K40 Pro+ имеет на борту тот же Snapdragon 888, но оперативная память может быть увеличена до 12 Мп, а основная камера обеспечивает разрешение 108 Мп.

Все аппараты имеют фронтальную камеру с разрешением 20 Мп. Емкость аккумулятора у всех моделей представленной серии - 4520 мАч.

Цены начинаются на Redmi K40 начинается с $310, Redmi K40 Pro в варианте 6 ГБ\128 ГБ обойдется в $430, а Redmi K40 Pro+ 12 ГБ \ 256 ГБ — в $575.

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