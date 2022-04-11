В України з’явився офіційний акаунт у LinkedIn – Ukraine.ua

11 апреля 2022 г., 16:45

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Україна отримала офіційне онлайн-представництво в соціальній мережі LinkedIn — https://www.linkedin.com/company/ukraine-ua/ Англомовна сторінка фокусуватиметься на роботі з професійною аудиторією — підприємцями, лідерами думок, журналістами, а також експатами та іноземцями в цілому. Крім того, тепер спільнота українців у LinkedIn може позначити акаунт України як місце роботи та підкреслити своє українське походження.



В умовах війни та гібридних загроз сторінка Ukraine.ua в LinkedIn, як і інші офіційні канали України, буде поширювати правду про війну, воєнні злочини РФ проти України та героїчну боротьбу за свободу в серці Європи. Сторінка також консолідуватиме міжнародну підтримку для посилення економічного та санкційного тиску на РФ, а також розповідатиме історії про українських підприємців та компанії під час війни.



Сторінка України в LinkedIn — частина екосистеми цифрових каналів України для комунікації з міжнародною аудиторією, куди вже входять офіційний сайт України Ukraine.ua та однойменні профілі у Facebook, Instagram, Spotify та TikTok. Сьогодні ці канали просувають проукраїнські наративи — про Україну як країну свободи та гідності з тисячолітньою історією, унікальною культурною спадщиною, та її боротьбу на захисті європейських цінностей та безпеки світу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист