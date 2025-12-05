З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 620 вибухонебезпечних предметів

5 декабря 2025 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 498 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 620 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 150,97 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 52 тис. 488, Херсонщині – 27 тис. 537, Донеччині – 18 тис. 225, Київщині – 16 тис. 429, Миколаївщині – 12 тис. 471, Чернігівщині – 8 тис. 360, Сумщині – 7 тис. 049.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 632 тис. 517 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 5 тис. 049 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 193 тис. 233 га.



У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.



Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: https://dsns.gov.ua/uk/protiminna-diyalnist

