На армію через Дію зібрано вже понад 250 млн гривень

11 апреля 2022 г., 17:05

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що понад 250 мільйонів гривень на армію вже зібрано через Дію.



До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей.



Завдяки донатам фонд «Повернись живим» вже передав українським військовим:



12 206 бронежилетів

5 660 шоломів

12 666 засобів звʼязку

3782 одиниці тепловізійної та денної оптики

2793 квадрокоптери

11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів

1703 генератори та інші джерела живлення

72 автомобілі

2197 одиниць обладнання для командних пунктів (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка)

1391 ноутбук

2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників

309 одиниць саперного обладнання



Допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок на головному екрані натиснути Допомогти армії, ввести суму внеску та реквізити картки.



Зробимо українську армію міцнішою. Перемога - за нами!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист