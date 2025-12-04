 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Керівником офісу Microsoft в Україні назначено Євгена Кагановського

4 декабря 2025 г., 16:14
0 
 

Як стало відомо редакції тимчасово виконуючим обовʼязки голови офісу Microsoft в Україні назначено Євген Кахановський. Він відповідає за бізнес компанії такоє в країнах Балтії.

То недавнього моменту він очолював напрямок , який до того працював у компанії як Public Sector Executive та керівник напряму CSU (Customer Success Unit) в Центральній Європі та Євразії. Про це для DOU повідомили у компанії.

Головою Microsoft в Україні назначено Євгена Кагановського

Як стало відомо редакції тимчасово виконуючим обовʼязки голови офісу Microsoft в Україні назначено Євген Кахановський. Тепер він відповідає за бізнес компанії також в країнах Балтії.

То недавнього моменту він очолював напрямок роботи з держструктурами в київському офісі компанії і був керівником Customer Success Unit. В Microsoft він з 2019 року.

До цього він майже 7 років пропрацював в IBM, куди прийшов на посаду HR-директора, а потім очолив Delivery Center компанії в Україні.

З 2011 по 2012 рік Євген Кахановський був головою HR у київському R&D Center компанії Samsung Electronics. А до цього два роки пропрацював два роки в HR-департаменті холдингу «Сьогодня Мультімедіа» і три роки в Mary Kay Ukraine.

Цікаво, що свою робочу карʼєру він починав, як викладач англійської у Київській школі №315 після завершення у 2006 році бакалаврату Ки́ївського націона́льного лінгвісти́чного університе́ту. А у 2008 Євген Кахановський отримав ступень магістра з права та економіки у Київському національному економічний університет імені Вадима Гетьмана 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  