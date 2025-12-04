Керівником офісу Microsoft в Україні назначено Євгена Кагановського

4 декабря 2025 г., 16:14

Як стало відомо редакції тимчасово виконуючим обовʼязки голови офісу Microsoft в Україні назначено Євген Кахановський. Тепер він відповідає за бізнес компанії також в країнах Балтії.



То недавнього моменту він очолював напрямок роботи з держструктурами в київському офісі компанії і був керівником Customer Success Unit. В Microsoft він з 2019 року.



До цього він майже 7 років пропрацював в IBM, куди прийшов на посаду HR-директора, а потім очолив Delivery Center компанії в Україні.



З 2011 по 2012 рік Євген Кахановський був головою HR у київському R&D Center компанії Samsung Electronics. А до цього два роки пропрацював два роки в HR-департаменті холдингу «Сьогодня Мультімедіа» і три роки в Mary Kay Ukraine.



Цікаво, що свою робочу карʼєру він починав, як викладач англійської у Київській школі №315 після завершення у 2006 році бакалаврату Ки́ївського націона́льного лінгвісти́чного університе́ту. А у 2008 Євген Кахановський отримав ступень магістра з права та економіки у Київському національному економічний університет імені Вадима Гетьмана

