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CERT-UA нагадує про важливість своєчасного оновлення ПЗ

11 апреля 2022 г., 15:55

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA нагадує про важливість та необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.

VMWare випустили оновлення безпеки для усунення вразливостей у кількох продуктах. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

 

Citrix випустила оновлення безпеки для усунення вразливості в Hypervisor. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

 

Mozilla випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у Firefox, Firefox ESR і Thunderbird. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

• Firefox 99:
• Firefox ESR 91.8:
• Thunderbird 91.8:

 

Google випустив Chrome версію 100.0.4896.75 для Windows, Mac і Linux. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

 

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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