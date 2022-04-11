CERT-UA нагадує про важливість своєчасного оновлення ПЗ

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA нагадує про важливість та необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.
VMWare випустили оновлення безпеки для усунення вразливостей у кількох продуктах. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:
Citrix випустила оновлення безпеки для усунення вразливості в Hypervisor. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:
Mozilla випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у Firefox, Firefox ESR і Thunderbird. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:
Google випустив Chrome версію 100.0.4896.75 для Windows, Mac і Linux. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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