В Україні стартують продажі смартфонів Samsung Galaxy S25 за ціною від 42 тис грн.

Компанія Samsung Electronics Україна оголосила про старт продажів нової серії смартфонів Galaxy S25. Разом з One UI 7, Gemini офіційно доступний 46 мовами, що робить безперешкодну взаємодію між застосунками Samsung та Google простішою, ніж будь-коли.



Усі пристрої Galaxy S25 протягом шести місяців матимуть безоплатний доступ до підписки Gemini Advanced та 2 ТБ у хмарному сховищі без додаткової плати.



«Серія Galaxy S25 - це фундаментальна зміна того, як ми взаємодіємо зі своїми телефонами», - сказав ТМ Ро, президент і керівник підрозділу Mobile eXperience Business компанії Samsung Electronics. «Ми з нетерпінням чекаємо, як наші користувачі будуть насолоджуватися цим справжнім AI-компаньйоном, який пропонує бездоганні та інтуїтивно зрозумілі рішення у повсякденному житті».



У серії Galaxy S25 агенти штучного інтелекту з мультимодальними можливостями інтегровані в платформу One UI 7, щоб безперешкодно виконувати складні завдання у різних застосунках і забезпечувати природну взаємодію з користувачем за допомогою мови, тексту, відео та зображень. Now Brief надає індивідуальні пропозиції, які допоможуть відстежувати плани на день, а Now Bar допоможе керувати активностями на замкненому екрані. Розширені можливості Galaxy AI - від підвищення продуктивності за допомогою Writing Assist до безмежної творчості за допомогою Drawing Assist - продовжують розширювати можливості користувачів у кожному аспекті їхнього повсякденного життя.



Уже зараз всі охочі можуть протестувати нові можливості One UI 7, встановивши застосунок Try Galaxy на свій смартфон.



Взаємодія з серією Galaxy S25 також стала більш інтуїтивно зрозумілою. Gemini може без зусиль знайти розклад улюбленої спортивної команди користувача та додати його до календаря Samsung – достатньо лиш попросити про це. Крім того, вдосконалена функція Circle to Search від Google тепер надає користувачам більше корисної інформації завдяки оглядам, що формує штучний інтелект.



Серія Galaxy S25 ще більше вдосконалює та розширює основні можливості, які визначають досвід використання Galaxy. Мобільна платформа Snapdragon 8 Elite для Galaxy, що забезпечує роботу серії Galaxy S25, покращує обробку даних на пристрої для швидшої роботи зі штучним інтелектом. Завдяки можливостям Galaxy, зокрема ProScaler та Samsung Digital Natural Image (mDNIe), смартфони серії Galaxy S25 можуть похизуватися покращеною обробкою зображень зі штучним інтелектом і ефективністю використання енергії дисплея. Надширококутна 50-мегапіксельна камера для Galaxy S25 Ultra забезпечує чудові знімки з будь-якого діапазону з винятковою чіткістю, а професійні функції керування, такі як Віртуальна діафрагма та Galaxy Log, перетворюють будь-яку фотографію чи відео на ідеальний візуальний контент.



Galaxy S25 Ultra доступний у кольорах: Титановий срібно-блакитний, Титановий чорний, Титановий срібно-білий та Титановий сірий. Ціна стартує від 63999 грн. Galaxy S25 та Galaxy S25+ доступні у кольорах: Сріблясто-сірий, Сапфіровий синій, Крижаний блакитний та М’ятний за ціною від 41999 грн.

