Львівська, Дніпропетровська та Одеська області – лідери цифрової трансформації

14 февраля 2025 г., 14:35

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації підсумувало результати роботи CDTO (Chief Digital Transformation Officer) і цифрових команд ОВА (Обласна військова адміністрація) за Індексом цифрової трансформації регіонів. Його мета – оцінити ефективність цифрових рішень на місцях та визначити рівень цифрової культури громадян.

Індекс – один з інструментів вимірювання рівня цифрової трансформації в державі. Він відображає показники спроможності в економіці, цифрових навичках, інфраструктурі, публічних послугах та цифровій трансформації на місцях. Цьогоріч показників оцінювання індексу девʼять: інституційна спроможність; розвиток інтернету; розвиток ЦНАП (Центри надання адміністративних послуг); впровадження режиму «без паперів»; цифрова освіта; візитівка області; проникнення базових електронних послуг; галузева цифрова трансформація; індивідуальні проєкти CDTO.

Максимальне значення – 1 бал. Результати дослідження демонструють, що індекс у межах України в середньому становить 0,497 бала. Найвище значення зафіксовано у Львівській (0,850), Дніпропетровській (0,844) та Одеській (0,805) областях.

Серед дев’яти обраних категорій найвищі значення спостерігаються в проникненні базових електронних послуг (0,759), інституційній спроможності (0,687) та розвитку інтернету (0,686). Найнижче значення в упровадженні режиму «без паперів» (0,421).

Також індекс дав змогу оцінити, на якому рівні соціальні заклади забезпечені доступом до інтернету. За результатами дослідження відкриті Wi-Fi зони мають: близько 10 тис. шкіл, понад 5 тис. бібліотек та більш ніж 1 тис. соціальних закладів.

Цьогоріч індекс містить новий показник – індивідуальні проєкти CDTO. Він дає змогу CDTO ОВА самостійно визначати пріоритетні сфери для оцифрування відповідно до потреб регіону. За результатами дослідження CDTO ОВА та цифрові команди реалізували 125 проєктів. Серед них: 13 екологічних проєктів; 17 кібербезпекових та 15 оборонних.

Крім того, є регіональні проєкти, які масштабуються в інших областях. Наприклад – реєстр перепусток у комендантську годину. Він автоматизує процес оформлення дозволів на пересування в області, генеруючи перепустки з унікальним QR-кодом для електронної перевірки. Також сервіс дає можливість дистанційно анулювати перепустку. Проєкт реалізовано в трьох областях: Вінницькій, Львівській, Рівненській. Ключові результати за рік: 70 тис. запитів на отримання перепустки; 56 тис. перепусток видано в електронному вигляді; у 200 громадах функціонує електронна перепустка.

Навчальні центри операторів безпілотних літальних апаратів. Проєкт передбачає створення навчальних центрів для підготовки операторів (БПЛА). Ветерани та цивільні можуть безоплатно розвинути професійні навички та стати кваліфікованими фахівцями для роботи з БПЛА в різних сферах. За рік навчання пройшли понад 2 тис. осіб. Проєкт реалізовано в шести областях: Закарпатській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Київській.

Упровадження хмарного сервісу Cisco Umbrella DNS. Сервіс захищає від шкідливих програм, вірусів, фішингу й інших загроз, блокуючи DNS-запити до небезпечних сайтів і застосунків. У 2024 році його впровадили понад 480 громад і більш ніж 1200 закладів освіти. Загалом за рік опрацьовано понад 4,9 млрд запитів, із них 21,9 млн – заблоковані як потенційні загрози. Проєкт реалізовано в 10 областях: Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Черкаській.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS