Італійська Enel надала Україні майже 6000 сонячних панелей загальною потужністю 2 МВт

14 февраля 2025 г., 12:35

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В Україні активно реалізовується ініціатива «Промінь надії», започаткована спільно Європейською Комісією, Міністерством енергетики та Міністерством охорони здоров’я, щодо встановлення сонячних станцій на українських закладах критичної медичної інфраструктури.

У межах цього проєкту Україна отримала майже 6000 сонячних панелей від італійської компанії Enel S.p.A. загальною потужністю близько 2 МВт, що допоможе забезпечити лікарні стабільним та екологічним джерелом енергії. Активна реалізація проєкту наразі вже відбувається у 18 медзакладах у п’яти регіонах України, сонячні електростанції вже повністю працюють у трьох медзакладах у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях.

«Вже на етапі опрацювання концепції проєкту ми вирішили, що потрібно підтримати медичні заклади. Це має надзвичайно важливе значення в умовах, коли росія щодня обстрілює нашу енергетику ракетами і дронами, адже устаткування дозволяє забезпечити безперебійне живлення критичного обладнання лікарень, а значить - і життя сотень і тисяч хворих. Обов'язкова наявність батарей та гібридних інверторів передбачає, що лікарні надаватимуть послуги навіть за відсутності централізованого електропостачання. На першому етапі передбачається встановлення сонячних панелей на близько 20 закладах. У роботі вже маємо проєкти для 83 закладів. Наша амбітна мета – реалізувати цей проєкт на близько 300 лікарнях по всій Україні», – заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

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