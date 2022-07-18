В Red Hat новий президент

18 июля 2022 г., 14:35

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IBM призначила Метта Хікса новим президентом і генеральним директором у своєї компанії Red Hat. Хікс змінить Пола Корм’є, який очолював компанію з 2020 року, ставші у руля незабаром після того, як її придбала IBM за 34 мільярди доларів у липні 2019 року. Корм’є стане головою правління Red Hat. Він і Хікс будуть звітувати генеральному директору IBM Арвінду Крішні.



Хікс вперше приєднався до Red Hat у 2006 році як розробник і протягом своєї там кар’єри обіймав ряд посад. Нещодавно був віце-президентом із продуктів і технологій, завдяки чому взяв на себе відповідальність за всю стратегію продуктів та інженерні функції. Під час перебування на цій посаді Хікс керував розширенням стратегії та портфоліо відкритої гібридної хмари Red Hat, що дозволяло клієнтам створювати, розгортати та керувати додатками локально, у хмарі чи на периферії.



Зосередження Red Hat на корпоративних рішеннях, побудованих на технологіях з відкритим вихідним кодом, таких як Linux і Kubernetes, допомогло компанії досягти понад 3 мільярдів доларів річного доходу до того, як її придбала IBM, яка прагне змінити свою стратегію та перейти на відкриті гібридні та багатохмарні технології.

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