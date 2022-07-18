Шахраї, які виманюють дані платіжних карток, активізувалися у соцмережах

18 июля 2022 г., 15:35

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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про онлайн-шахрайство з використанням тематики «грошової компенсації».



У Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий «Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів». На згаданому ресурсі пропонують надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки буде скомпрометовано.



Шахрайська активність має систематичний характер і відстежується за ідентифікатором UAC-0100.



Завжди дотримуйтеся правил фінансової та кібергігієни. Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Налаштуйте контроль руху коштів: підключіть SMS-інформування, установіть ліміти на операції. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті – негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг. Використовуйте надійні паролі, двофакторну автентифікацію, антивірусні програми та дотримуйтеся інших порад із кібербезпеки.



Нагадаємо, раніше шахраї намагалися викрасти дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН.

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