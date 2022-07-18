З початку вторгнення росіяни нанесли більше 17 тис ударів по цивільних об’єктах в Україні

18 июля 2022 г., 13:55

Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін навів порівняльну статистику влучань у цивільні та військові об’єкти на території України з початку широкомасштабного вторгнення рф. За цей час росіяни нанесли 17 314 ударів по цивільним об’єктам і лише близько 300 - по військовим.



«На руках російських військових кров мирних жителів України. Вони добре розуміють, куди летять їхні ракети. І це, безумовно, воєнні злочини», зазначив Євгеній Єнін.



Він також повідомив, що розпочато майже 22000 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їхніми пособниками.

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