NVIDIA придбала SchedMD - розробника Slurm, лідера у керуванні робочими навантаженнями для HPC

16 декабря 2025 г., 9:35

0

Tweet

NVIDIA оголосила про придбання SchedMD - провідного розробника Slurm - системи керування робочим навантаженням з відкритим вихідним кодом для високопродуктивних обчислень (HPC) та штучного інтелекту. Фінансові умови угоди не розголошуються.



Як зазначається цей крок має на меті зміцнити екосистему програмного забезпечення з відкритим кодом та стимулювати інновації в галузі АІ для дослідників, розробників та підприємств. NVIDIA продовжить розробляти та розповсюджувати Slurm як вендоро-нейтральне рішення з відкритим кодом, забезпечуючи його широку доступність і підтримку спільнотою HPC та АІ в різних апаратних та програмних середовищах.



Робочі навантаження HPC та АІ включають складні обчислення, що виконують паралельні завдання на кластерах, які вимагають черг, планування та розподілу обчислювальних ресурсів. Оскільки кластери HPC та АІ стають більшими та потужнішими, ефективне використання ресурсів є критично важливим. Slurm, який є провідним менеджером робочого навантаження та планувальником завдань, використовується у більш ніж половині систем із топ-10 та топ-100 у списку суперкомп’ютерів TOP500. Це рішення підтримується на новітньому обладнанні NVIDIA і є частиною критичної інфраструктури, необхідної для генеративного АІ.



«Ми раді об'єднати зусилля з NVIDIA, оскільки це придбання є остаточним підтвердженням критичної ролі Slurm у найвимогливіших середовищах HPC та АІ у світі, - сказав Денні Обл (Danny Auble), генеральний директор SchedMD. - Глибокий досвід NVIDIA та інвестиції у прискорені обчислення посилять розробку Slurm, який продовжить бути відкритим кодом, щоб задовольнити вимоги наступного покоління АІ та суперкомп’ютерів».



NVIDIA співпрацює зі SchedMD понад десятиліття і продовжить інвестувати в розробку Slurm. NVIDIA прискорить доступ SchedMD до нових систем, дозволяючи користувачам прискореної обчислювальної платформи NVIDIA оптимізувати робочі навантаження в усій їхній обчислювальній інфраструктурі. Це також допоможе клієнтам керувати гетерогенними кластерами з останніми інноваціями Slurm.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI