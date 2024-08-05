Уряд Великої Британії скасував проекти з розвитку ІТ-інфраструктури вартістю 1,7 млрд дол.

5 августа 2024 г., 12:35

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CNBC повідомляє, що уряд Великої Британії скасував проекти з розвитку обчислювальної інфраструктури вартістю 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,7 млрд дол.). Що, як зазначається, стало серйозним ударом по амбіціях країни стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту.

Представник уряду підтвердив CNBC, що два великих зобов'язання, які фінансуються платниками податків, на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів і 800 мільйонів фунтів стерлінгів, відповідно, були скасовані, щоб надати пріоритет іншим фінансовим планам.

Сума у 500 мільйонів фунтів стерлінгів, була обіцяна урядом колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака минулого року та мала піти на дослідницький ресурс штучного інтелекту (AI Research Resource) - ініціативу розвитку, спрямовану на зміцнення обчислювальної інфраструктури Великої Британії.

Тим часом, 800 мільйонів фунтів стерлінгів, про які також було оголошено минулого року, мали піти на створення в Единбурзькому університеті ексафлопільного комп'ютера наступного покоління, здатного виконувати 1 трильйон обчислень за секунду.

Ці ініціативи підвищили б здатність Великої Британії будувати високопродуктивну інфраструктуру, здатну запускати передові моделі штучного інтелекту, які споживають багато енергії і вимагають величезних обсягів навчальних даних.

Новообраний лейбористський уряд заявив, що жодна з цих обіцянок тепер не буде виконана.

"Ми абсолютно віддані створенню технологічної інфраструктури, яка забезпечить зростання і можливості для людей по всій Великобританії", - заявив представник Департаменту науки, інновацій та технологій (DSIT) в інтерв'ю CNBC електронною поштою.

Речник додав, що уряд приймає "складні та необхідні рішення щодо витрат у всіх департаментах перед обличчям мільярдів фунтів стерлінгів непрофінансованих зобов'язань".

"Це необхідно для відновлення економічної стабільності та виконання нашої національної місії зростання", - додав речник DSIT.

Минулого місяця уряд запустив План дій щодо можливостей штучного інтелекту. Він буде спрямований на визначення того, як Великобританія може підвищити свою обчислювальну інфраструктуру, щоб краще відповідати виникаючим потребам. Будуть розглянути способи, як АІ та інші нові технології можуть найкращим чином підтримати промислову стратегію Великобританії.

Раніше на цьому тижні міністр фінансів Великобританії Рейчел Рівз (Rachel Reeves) оголосила про скорочення витрат після того, як стало відомо, що лейбористи успадкували від правоцентристських консерваторів 22 мільярди фунтів стерлінгів (28 млрд дол.) непрофінансованих обіцянок.

За часів правління Сунака уряд зробив лідерство в галузі АІ своїм ключовим пріоритетом, провівши глобальний саміт з безпеки АІ у знаменитому заміському будинку Блетчлі-Парк, який колись був домом для шифрувальників часів Другої світової війни, які допомогли Британії перемогти нацистську Німеччину.

Уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера (Keir Starmer) прагне запровадити нові законодавчі норми для АІ-індустрії, на відміну від його попередника, який відмовився від прийняття офіційного законодавства для АІ на тій підставі, що це обмежить інновації.

Очікувалося, що лейбористський уряд оголосить про внесення першого в історії Великобританії законопроекту про АІ в промові короля Чарльза III, яку він виголосив минулого місяця. Однак цього не сталося. Замість цього представник DSIT повідомив CNBC, що уряд проведе консультації щодо планів регулювання АІ в належний час.

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