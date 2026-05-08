Капіталізація Alphabet наближається до Nvidia, а оцінка Samsung перевалила за 1 трлн дол.

8 мая 2026 г., 11:45

Корпорація Alphabet впритул наближається до лідера у рейтингу найдорожчих компаній світу - Nvidia.





Ринкова вартість материнської компанії Google наразі оцінюється у 4,8 трлн дол. Це ставить Alphabet у позицію прямого конкурента Nvidia, чия поточна капіталізація на рівні 5,1 трлн дол.





Основним драйвером росту Alphabet стали результати підрозділу Google Cloud, який продемонстрував стрімке прискорення на 63% у порівнянні з попереднім роком. Інвестори позитивно оцінили стратегію Сундара Пічаї (Sundar Pichai) щодо монетизації AI через власну хмарну платформу та розробку кастомних процесорів, які вже почали конкурувати з рішеннями Nvidia. Окрім цього, успіх компанії підкріплюється стабільністю рекламних доходів та інтеграцією моделі Gemini у ключові продукти, що дозволило акціям Alphabet зрости на 24% з початку 2026 року.





Паралельно з перегонами американських гігантів, знакову межу подолав південнокорейський конгломерат Samsung. Капіталізація компанії вперше в її історії перетнула позначку у 1 трлн дол. Цей успіх безпосередньо пов'язаний із домінуванням Samsung на ринку пам’яті високої пропускної здатності HBM, яка є дефіцитним та критично важливим ресурсом для навчання великих мовних моделей. Завдяки ажіотажному попиту на чипи пам’яті, Samsung зафіксував 50-кратне зростання операційного прибутку у своєму напівпровідниковому підрозділі, що переконало ринок у стійкості її бізнес-моделі.





Ситуація на ринку відображає фундаментальний зсув інтересів інвесторів у бік вертикально інтегрованих компаній. Поки Nvidia намагається повернутися до свого пікового значення у 5,2 трлн дол., Alphabet демонструє переваги володіння повним циклом AI інфраструктури — від розробки чипів до кінцевих споживчих сервісів. На сьогодні Alphabet оцінюється приблизно у 29 очікуваних річних прибутків, що значно перевищує середні показники індексу S&P 500 та вказує на очікування подальшого домінування компанії у технологічному секторі.





Слід зазначити що на цей момент Apple оцінюється у 4,22 трлн дол., Microsoft - у 3,13 трлн дол., Amazon - у 2,92 трлн дол., Meta - у 1,57 трлн дол., Tesla - у 1,29 трлн дол.

