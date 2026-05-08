Річний дохід Arm зріс до 4,92 млрд дол.

8 мая 2026 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Arm опублікувала фінансові звіти за четвертий квартал та весь 2026 фіскальний рік, зафіксувавши рекордні показники виручки.

Річний дохід компанії склав 4,92 млрд дол., а виручка за четвертий квартал досягла 1,49 млрд дол. Це вже третій рік поспіль після виходу на біржу, коли темпи зростання виручки Arm перевищують 20%.

Основним драйвером став сегмент роялті, який приніс рекордні 2,61 млрд дол. за рік, зокрема завдяки двократному зростанню доходів від центрів обробки даних. Дохід від ліцензування також оновив історичний максимум, склавши 2,31 млрд дол. за рік.

Важливою подією кварталу стала презентація Arm AGI CPU — першого власного чипа компанії, спеціально розробленого для агентного AI. Новий процесор забезпечує у два рази вищу продуктивність на стійку порівняно з рішеннями на архітектурі x86, що дозволяє знизити капітальні витрати центрів обробки даних на 10 млрд дол. на кожен гігават потужності. Провідним партнером у розробці виступила корпорація Meta, яка планує використовувати дорожню карту Arm для підтримки персонального суперінтелекту для більш ніж 3 млрд користувачів. Попит на новинку вже перевищив 2 млрд дол., а серед замовників значаться такі гравці, як OpenAI, Cerebras та європейський хмарний провайдер Verda.

На сьогодні архітектура Arm займає близько 50% ринку обчислювальних потужностей серед найбільших гіперскейлерів. Компанія Google оголосила про заміну процесорів x86 на власні Arm чипи Axion для своїх прискорювачів наступного покоління TPU8, що забезпечує покращення продуктивності на ват до 2 разів. Корпорація NVIDIA представила Vera — спеціалізований процесор на базі Arm для агентного AI, який працює на 50% швидше та у 2 рази ефективніше за аналоги на x86. Водночас Microsoft розширює впровадження чипів Cobalt у хмарі Azure, а AWS повідомила, що її бізнес кастомних чипів, включаючи Graviton, генерує понад 20 млрд дол. щорічно.

Експансія Arm продовжується і в корпоративному секторі, де компанія SAP переводить свої основні бази даних на архітектуру Arm, починаючи з хмари AWS. Мережевий провайдер Cloudflare розгортає рішення Arm по всій глобальній мережі для покращення безпеки та виконання AI висновків ближче до кінцевих користувачів. Загалом екосистема Arm налічує вже понад 22 млн розробників, а кількість відвантажених чипів перевищила 350 млрд одиниць. Це дозволяє компанії уніфікувати архітектуру для перенесення робочих навантажень між публічними та приватними хмарами, оптимізуючи витрати та продуктивність для клієнтів у всьому світі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI