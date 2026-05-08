З початку тижня піротехніками ДСНС знешкоджено 2325 вибухонебезпечних предметів

8 мая 2026 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 455 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 2325 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 456,20 га.





Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 55 тис. 711, на Херсонщині – 29 тис. 849, Донеччині – 18 тис. 762, Київщині – 17 тис. 169, Миколаївщині – 13 тис. 45, Чернігівщині – 8 тис. 852, Сумщині – 7 тис. 887.





Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 653 тис. 78 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 187 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 197 тис. 362 га.





У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI