Supermicro запускає Plug-and-Play SuperCluster для NVIDIA Omniverse

5 августа 2024 г., 11:45

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Компанія Supermicro оголосила про поповнення свого портфеля інфраструктурних рішень SuperCluster на платформі NVIDIA Omniverse для високопродуктивних генеративних 3D-робочих процесів з підтримкою AI в масштабах підприємства. Новий SuperCluster оснащений новітніми системами Supermicro NVIDIA OVX і дає змогу підприємствам легко масштабуватися в міру зростання робочих навантажень.



"Supermicro лідирує в індустрії в розробці продуктів, оптимізованих під GPU, традиційно для 3D-графіки та прискорення додатків, а тепер і для AI", - сказав Чарльз Лян (Charles Liang), президент і CEO Supermicro. З розвитком штучного інтелекту підприємствам потрібна обчислювальна інфраструктура, що об'єднує всі ці можливості в єдиний пакет". SuperCluster від Supermicro - це повністю взаємопов'язані системи 4U PCIe GPU NVIDIA-Certified Systems для NVIDIA Omniverse з до 256 NVIDIA L40S PCIe GPU на кожен масштабований блок. Система допомагає забезпечити високу продуктивність всієї платформи Omniverse, включно з інтеграцією генеративного AI. Розробляючи SuperCluster для Omniverse, ми не просто пропонуємо продукт, ми відкриваємо шлях у майбутнє розробки додатків та інновацій".



SuperCluster для NVIDIA Omniverse розширює пропозицію Supermicro за оптимізованими для додатків стоїчними рішеннями для AI. Широкий спектр професіоналів залежить від інтенсивних обчислювальних 3D робочих процесів, з різними варіантами використання - від дизайну продуктів до промислових цифрових двійників. Генеративний AI розширює наявні 3D робочі процеси та відкриває нову еру додатків. SuperCluster для NVIDIA Omniverse допомагає спростити розгортання масштабованої інфраструктури для багатофункціональних 3D та AI.



Системи Supermicro NVIDIA OVX служать основою обчислювальної потужності кластера. На кожному вузлі системи встановлено до 8 новітніх графічних процесорів NVIDIA PCIe, які забезпечують поєднання найвищої продуктивності 3D-графіки та віртуальної реальності, а також виняткову продуктивність генеративного AI завдяки Tensor-ядрам і підтримці Transformer Engine. Системи живляться від чотирьох 2700-ватних блоків живлення рівня Titanium, розміщених у корпусі з високою вентиляцією для забезпечення стабільності в сценаріях із високим навантаженням. До чотирьох мережевих карт NVIDIA BlueField -3 SuperNIC або чотирьох мережевих карт NVIDIA ConnectX -7 на систему забезпечують кілька портів мережі 400 Гбіт/с із високою масштабованістю та безпекою.



Системи 4U PCIe GPU від Supermicro сертифіковані NVIDIA для використання з NVIDIA Omniverse, пройшовши суворий процес перевірки на продуктивність, надійність, масштабованість і безпеку. Організації можуть максимізувати продуктивність у різноманітних робочих навантаженнях платформи розробки NVIDIA Omniverse, включно з всесвітньою екосистемою OpenUSD і технологіями генеративного AI через Omniverse Cloud APIs.



SuperCluster для NVIDIA Omniverse - це повністю взаємопов'язане інфраструктурне рішення, яке забезпечує розробникам, художникам, інженерам та іншим людям доступ до обчислень на GPU найвищого рівня в потрібний момент, з безшовним доступом до віртуальних GPU. Високопродуктивна мережева fabric 400 Гб/с, що забезпечується платформою NVIDIA Spectrum-X Ethernet, дає змогу підприємствам, які розробляють користувацькі великі мовні моделі, використовувати об'єднаний пул пам'яті GPU на всіх вузлах системи, що дуже важливо для навчання великих AI-моделей.



Перевірені стійкові рішення Supermicro варіюються від 4 GPU до 256 GPU Scalable Unit, які можуть бути збільшені для підприємств будь-якого розміру. Клієнти отримують ретельно перевірені стійки "Plug-and-Play", протестовані на рівні L12 і готові до використання в перший же день.



Високо настроюване рішення розміром від однієї стійки до масштабу підприємства

Supermicro SuperCluster для NVIDIA Omniverse може бути розгорнутий з низки доступних розмірів і опцій залежно від вимог клієнта. Системні вузли можуть бути оснащені як 4 GPU на систему, так і 8 GPU на систему. Розмір розгортання може варіюватися від однієї стійки з 4 системами до масштабованого блоку з 32 системами в 5 стійках. Великі розгортання можна нарощувати за допомогою масштабованих блоків, щоб створювати кластери практично будь-якого розміру.



Масштабований блок SuperCluster для NVIDIA Omniverse містить:

- 32 вузли Supermicro SYS-421GE-TNRT (Dual-Root) або SYS-421GE-TNRT3 (Direct-connect) PCIe GPU System

- 256 або 128 графічних процесорів NVIDIA L40S

- 3 вузли управління гіперсистемою Supermicro SYS-121H-TNR

- 3 400G 64-портових комутатори обчислювальної fabric NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet

- 2 400G 64-портових комутатора NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet для зберігання/контролю

- 2 1G 48-портових Ethernet-комутатори керування NVIDIA Spectrum SN2201

- NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs або NVIDIA ConnectX-7 NICs

- 5 стійок: 48U 750×1200 мм



SuperCluster для NVIDIA Omniverse можна сконфігурувати для розгортання розміром лише в одну стійку. Одностійкова конфігурація містить:



- 4 системні вузли Supermicro SYS-421GE-TNRT або SYS-421GE-TNRT3 PCIe GPU

- 16 або 8 графічних процесорів NVIDIA L40S

- 2 вузли керування гіперсистемою Supermicro SYS-121H-TNR

- 1 400G 64-портовий NVIDIA Spectrum SN560

- 1 400G 64-портовий NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet-комутатор зберігання/управління

- 1 1G 48-портовий NVIDIA Spectrum SN2201 Ethernet-комутатор керування

- NN NVIDIA BlueField-3 SuperNIC або NVIDIA ConnectX-7 NIC

- 1 стійка: 48U 750×1200 мм

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