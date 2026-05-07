Schneider Electric та Deloitte об'єднують зусилля у сфері IT/OT конвергенції

7 мая 2026 г., 12:25

Schneider Electric та Deloitte оголосили про стратегічну співпрацю. Метою партнерства є допомога промисловим операторам, виробникам та лідерам у сфері дата-центрів у модернізації наскрізних процесів та впровадженні АІ-технологій у бізнес-операції.

Як повідомляється, альянс спрямований на подолання застарілих практик, які обмежують здатність сучасних підприємств адаптуватися до ринків, що стрімко розвиваються.

Підкреслюється, що спільна ініціатива поєднує глибоку експертизу Deloitte у сфері стратегії, управління персоналом та трансформації процесів із технологічним лідерством Schneider Electric у галузі операційних технологій (OT) та спеціалізованого програмного забезпечення з підтримкою АІ. Компанії планують допомогти клієнтам відмовитися від ізольованих застарілих систем на користь відкритих програмно-визначених платформ автоматизації. Це дозволить інтегрувати просунуту аналітику безпосередньо в робочі цикли, прискорюючи отримання економічного ефекту від цифрових інвестицій.

Виконавча віцепрезидентка з промислової автоматизації Schneider Electric Гвенаель Юе (Gwenaelle Huet) зазначила, що багато організацій усвідомлюють необхідність змін, але не мають чіткої дорожньої карти, яка б об'єднувала бізнес-стратегію з правильним цифровим та OT-фундаментом. У свою чергу, глобальний лідер Smart Operations у Deloitte Аджай Васудеван (Ajai Vasudevan) підкреслив, що справжня цифрова трансформація вимагає переосмислення методів конкуренції, а поєднання зусиль обох компаній забезпечить клієнтам необхідну операційну точність для реалізації цих змін.

Ключовими напрямками співпраці стануть побудова адаптивних, стійких до криз операцій та стимулювання організаційних змін для прискорення модернізації. Партнерство фокусується на найбільш фондомістких галузях, де конвергенція АІ та IT/OT систем відкриває нові можливості для масштабування бізнесу за умови суворого контролю витрат. Компанії запевняють, що такий підхід дозволить клієнтам впроваджувати інновації швидше та працювати більш стабільно вже сьогодні, не відкладаючи трансформацію на роки.

