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«Укртелеком» в 2020 г. подключил к оптике около 100 медицинских учреждений

5 августа 2020 г., 15:25

«Укртелеком» в 2020 г. подключил к оптике около 100 медицинских учреждений

По сообщению «Укртелекома», в первом полугодии 2020 г. оператор обеспечил подключение к своей оптической инфраструктуре 98 медицинских учреждений в разных областях страны. В целом же на сегодня оптический интернет от «Укртелекома» имеется уже в более чем 580 больницах, центрах первичной помощи, пунктах экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, диспансерах, территориальных медицинских объединениях и других медицинских учреждениях страны. Высокоскоростной интернет обеспечивает работу электронной системы здравоохранения eHealth.

Заявлено, что «Укртелекомом» в этом году уже проложено почти три тысячи километров волоконно-оптического кабеля.


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