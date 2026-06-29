Київстар та Мінекономіки хочуть збудувати суверенний дата-центр штучного інтелекту

29 июня 2026 г., 17:35

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Національний оператор Київстар, глобальний цифровий оператор VEON та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у розвитку цифрової інфраструктури та економіки. Сторони задекларували намір консолідувати зусилля та опрацювати можливість створення в Україні суверенного дата-центру штучного інтелекту – AI Data Center.

Ключовою особливістю майбутнього AI Data Center має стати обробка і зберігання даних в межах України. Це критично важливо для роботи з чутливою інформацією у державному секторі, банкінгу, оборонних технологіях та R&D, а також для дотримання національних регуляторних вимог і стандартів безпеки. Такий підхід дає змогу зберігати контроль над даними й технологічними компетенціями всередині країни та створює основу для розвитку інновацій.

В Україні потреба в AI-інфраструктурі стрімко зростає. На тлі глобального розвитку штучного інтелекту дедалі більше попиту припадає не на навчання моделей, а на їх практичне застосування – так званий інференс. Це означає, що як державні установи, так і бізнес потребують постійного доступу до обчислювальних ресурсів для використання AI у реальних сервісах – від фінансів і медицини до аналітики та державних послуг. Така динаміка формує попит на локальні, масштабовані обчислювальні потужності в Україні.

Розміщення AI Data Center в країні дозволить забезпечити мінімальну затримку передачі даних (low latency) та швидку роботу AI-рішень. Це особливо важливо для сфер, де час реагування є критичним, зокрема промисловості, роботизованих систем та сервісів, що працюють у режимі реального часу.

Відповідно до меморандуму, Київстар висловив намір вивчати можливості інвестування в ринок AI-обчислень в Україні, продовжуючи підтримувати розвиток економіки країни.

Реалізація проєкту потребує значних довгострокових інвестицій, глибокої технологічної експертизи та надійного енергозабезпечення. Саме тому ключову роль у ньому відіграватиме партнерство стратегічних інвесторів і держави, яка формує необхідні умови для реалізації таких ініціатив. Участь Київстар як одного з найбільших інфраструктурних інвесторів в Україні є важливою передумовою для масштабування AI-інфраструктури на національному рівні. Водночас міжнародна цифрова група VEON як найбільший акціонер Київстар підтримуватиме реалізацію проєкту через здійснення інвестицій та міжнародну експертизу.

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