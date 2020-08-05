В Elcorе Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals

5 августа 2020 г., 16:05

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Сообщается, что в группе компаний Elcorе Group успешно запущен «Портал самообслуживания партнеров», разработанный на базе Microsoft Dynamics 365 Portals. Внедрение выполнила консалтинговая компания Innowarе.



Как отмечается, внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals – не первый проект, выполненный Innowаrе совместно с Elcore Group. Успешное сотрудничество между компаниями продолжается уже более пяти лет. На протяжении этого периода специалисты Innowаre реализовали несколько проектов. В начале 2016 г. в группе компаний Elcore Group была запущена ERP-система Microsoft Dynamics AX 2012, следующим этапом внедрена CRM система (Microsoft Dynamics 365 for Sales), с помощью которой сейчас происходит управление продажами и сервисным обслуживанием. Сегодня, холдинг Elcore Group продолжает активно развивать свой бизнес, а также объединять все свои бизнес процессы в единую высокотехнологичную среду, дополняя ее новыми решениями Microsoft Dynamics 365.



Внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals стало логичным продолжением развития бизнеса холдинга, ориентированного на формирование прозрачного и эффективного сотрудничества со своими партнерами. Основная цель внедрения Портала – выход на новый, современный уровень коммуникации, при котором партнеры в режиме 24/7 имеют доступ к сервисам Elcore Group и могут оперативно принимать решения и информировать своих клиентов о текущем статусе заказов.



Внедрение Dynamics 365 Portals расширило присутствие Elcore Group в сети. Благодаря синергии Microsoft Dynamics 365 Portals с современными ERP и CRM системами (MS Dynamics AX 2012, MS Dynamics 365 for Sales), сегодня партнеры компании в своем личном кабинете на Портале самообслуживания Dynamics 365 Portals могут видеть всю информацию, необходимую для продуктивной и удобной работы, в частности: историю заказов и взаиморасчетов, прайс-листы, включая партнерские скидки и цены, счета на оплату и т.п. Вся информация доступна в разрезе дат, инвойсов, продуктов, номеров заказов и др. Основываясь на всех этих данных, любой партнер Elcore Group может в любой момент самостоятельно сформировать новый заказ и отследить статус существующего, а также при необходимости подать обращение в отдел сервисного обслуживания Elсorе Group.



Также в рамках проекта была выполнена интеграция Dynamics 365 Portals с системой ZOOMOS, которая поставляет детализированную информацию о товарах (атрибуты, описания, фотографии) для их размещения на Портале.



«Использование Microsoft Dynamics 365 Portals позволяет нашим партнерам быть более независимыми, делает работу с нами, как с поставщиком, более современной и удобной. После внедрения Портала наши партнеры будут иметь возможность самостоятельно управлять своими заказами, планировать свою деятельность и принимать качественные и быстрые решения, основываясь на прозрачных данных», отметила Евгения Морозова, зам. директора по стратегическому развитию Elcore Group.



Запуск Dynamics 365 Portals происходит в несколько этапов. Первыми доступ к порталу получат белорусские партнеры. В ближайшем будущем, Портал самообслуживания будет доступен для всех партнеров компании, расположенных в Украине, Армении, Молдове, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Азербайджане и Кыргызстане.

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