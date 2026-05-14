Укртелеком став членом FTTH Council Europe

14 мая 2026 г., 15:35

За заявою Укртелекому, FTTH Council Europe схвалила членство компанії - найбільшого оператора фіксованого зв’язку України - у професійній спільноті, яка об’єднує ключових гравців ринку оптичного інтернету Європи.



«Членство в FTTH Council Europe відкриває для Укртелекому нові можливості для співпраці з європейськими партнерами у розвитку сучасної оптичної інфраструктури. Ми системно розширюємо FTTH-мережу, щоб забезпечувати українців стабільним і швидкісним інтернетом навіть у найскладніших умовах. Досвід розвитку та підтримки телеком-інфраструктури під час війни, який має Україна, сьогодні є унікальним для європейського ринку. Ми готові ділитися ним і водночас переймати найкращі практики для подальшого розвитку мереж нового покоління», - зазначив CEO Укртелеком Юрій Курмаз.



«FTTH Council Europe радий вітати Укртелеком серед членів нашої організації. Ми тісно співпрацюємо з 2022 року і високо цінуємо ці відносини. Укртелеком вносить важливу експертизу та унікальний погляд у європейському телекомунікаційному середовищі, що, на нашу думку, стане вагомим внеском для нашої спільноти. Нас також глибоко вразили та надихнули стійкість компанії та її здатність будувати та підтримувати телеком-інфраструктуру в надзвичайно складних умовах воєнного часу», - зазначив Вінсент Гарньє, генеральний директор FTTH Council Europe.



Нагадаємо, FTTH Council Europe - одна з провідних галузевих організацій Європи, що об’єднує операторів, виробників обладнання, інвесторів та експертів, які працюють над розвитком і масштабуванням FTTH-мереж та цифрової інфраструктури.



Зазначено, Укртелеком є одним із ключових учасників розвитку телеком-інфраструктури України та послідовно інвестує в оптичні технології. У 2025 році компанія проклала 4,5 тис. км волоконно-оптичного кабелю, а загальна протяжність оптичної мережі сягнула майже 93 тис. км. Оптичне покриття Укртелекому охоплює 3,4 млн домогосподарств по всій країні, а частка користувачів оптичного інтернету перевищує 80% інтернет-абонентської бази компанії.



Сучасними оптичними сервісами Укртелеком забезпечує не лише домогосподарства та бізнес, а й об’єкти критичної інфраструктури - зокрема 1388 медичних і 1926 освітніх закладів. Компанія продовжує розвиток технології GPON та забезпечує доступ до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с по всій країні.



Членство в FTTH Council Europe є ще одним кроком у поглибленні інтеграції Укртелекому до європейської телеком-спільноти та створює нові можливості для розвитку стійкої, сучасної й доступної цифрової інфраструктури.

