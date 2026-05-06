Дохід Укртелекому в першому кварталі збільшився на 16,5% та досяг 1,36 млрд грн

Національний оператор зв’язку Укртелеком за перший квартал збільшив дохід до 1,36 млрд грн, що на 16,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Показник EBITDA за перші три місяці також продемонстрував зростання рік до року та становив 252 млн грн, а маржа EBITDA зросла до 18,5%, попри майже 45% зростання цін на електроенергію.

Укртелеком забезпечує доступ до інтернету в усіх регіонах країни, а роботи з модернізації інфраструктури та розбудови оптики тривають також у прифронтових населених пунктах. Загальна протяжність оптичної мережі вже перевищує 93,5 тис. км.

Оператор запровадив новий стандарт швидкості 1 Гбіт/с для домогосподарств, підключених до GPON мережі по всій країні. Абоненти отримали можливість користуватися гігабітним інтернетом незалежно від чинного тарифного плану.

Кількість нових підключень оптичних абонентів у масовому сегменті B2C у першому кварталі збільшилася майже на 118% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Суттєве зростання зумовлене значним попитом на енергонезалежний інтернет під час довготривалих відключень електроенергії.

Оптичні технології залишаються ключовим драйвером розвитку компанії. Доходи від послуг оптичного інтернету зросли на 14,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, компенсуючи скорочення доходів від традиційної телефонії.

Станом на кінець першого кварталу до оптичної мережі Укртелеком під'єднано понад 1410 медичних та майже 1990 освітніх закладів. Лише з початку року їх кількість збільшилася на 26 і 67 установ відповідно.

