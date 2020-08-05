Microsoft стала инвестором стартапа Syntiant, выпускающего чипы ИИ

5 августа 2020 г., 14:55

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M12, инвестиционное подразделение компании Microsoft, ранее известное как Microsoft Ventures, стало одним из основных участников очередного раунда финансирования стартапа Syntiant, специализирующегося на выпуске миниатюрных ИИ-чипов для умных спикеров.

Другим лидером анонсированного вчера раунда, принёсшего стартапу дополнительные 35 млн долл., было венчурное крыло провайдера оборудования для производства полупроводников, компании Applied Materials.

На сегодняшний день, базирующаяся в г. Ирвин (штат Калифорния) Syntiant уже выпустила более миллиона интеллектуальных чипов NDP100 и NDP101, а к концу года планирует преодолеть рубеж в 10 млн чипов.

Эти устройства размером с рисовое зёрнышко, разработан для реализации голосовых функций умных спикеров. По заявлению Syntiant, с этой задачей они справляются в десять раз быстрее, чем решения конкурентов, расходуя при этом на два порядка меньше энергии.

Поскольку за последние несколько лет количество выпущенных гаджетов с голосовыми функциями исчислялось сотнями миллионов, стартап пользуется высокой популярностью у инвесторов. В их числе и компания Amazon.com, на чьи умные колонки Echo приходится значительная доля этих поставок.

Архитектура чипов Syntiant позволяет использовать практически немодифицированные модели, созданные в популярном фреймворке Google TensorFlow. Кроме того, в чипах стартапа процессорные схемы расположены поблизости от памяти: это ускоряет обмен данными и увеличивает общее быстродействие устройства.

Но, наряду с сегодняшними продуктами Syntiant, инвесторов привлекает и впечатляющая «дорожная карта» стартапа. Генеральный директор Syntiant Курт Буш (Kurt Busch) в этом году сообщил, что в IV квартале он планирует представить чип второго поколения с «совершенно» новым способом обработки данных.

Общее количество привлечённого Syntiant венчурного капитала сейчас составляет 65 млн долл.

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