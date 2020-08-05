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Microsoft стала инвестором стартапа Syntiant, выпускающего чипы ИИ

5 августа 2020 г., 14:55
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Microsoft стала инвестором стартапа Syntiant, выпускающего чипы ИИ

M12, инвестиционное подразделение компании Microsoft, ранее известное как Microsoft Ventures, стало одним из основных участников очередного раунда финансирования стартапа Syntiant, специализирующегося на выпуске миниатюрных ИИ-чипов для умных спикеров.

Другим лидером анонсированного вчера раунда, принёсшего стартапу дополнительные 35 млн долл., было венчурное крыло провайдера оборудования для производства полупроводников, компании Applied Materials.

На сегодняшний день, базирующаяся в г. Ирвин (штат Калифорния) Syntiant уже выпустила более миллиона интеллектуальных чипов NDP100 и NDP101, а к концу года планирует преодолеть рубеж в 10 млн чипов.

Эти устройства размером с рисовое зёрнышко, разработан для реализации голосовых функций умных спикеров. По заявлению Syntiant, с этой задачей они справляются в десять раз быстрее, чем решения конкурентов, расходуя при этом на два порядка меньше энергии.

Поскольку за последние несколько лет количество выпущенных гаджетов с голосовыми функциями исчислялось сотнями миллионов, стартап пользуется высокой популярностью у инвесторов. В их числе и компания Amazon.com, на чьи умные колонки Echo приходится значительная доля этих поставок.

Архитектура чипов Syntiant позволяет использовать практически немодифицированные модели, созданные в популярном фреймворке Google TensorFlow. Кроме того, в чипах стартапа процессорные схемы расположены поблизости от памяти: это ускоряет обмен данными и увеличивает общее быстродействие устройства.

Но, наряду с сегодняшними продуктами Syntiant, инвесторов привлекает и впечатляющая «дорожная карта» стартапа. Генеральный директор Syntiant Курт Буш (Kurt Busch) в этом году сообщил, что в IV квартале он планирует представить чип второго поколения с «совершенно» новым способом обработки данных.

Общее количество привлечённого Syntiant венчурного капитала сейчас составляет 65 млн долл.


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