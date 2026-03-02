Колишній керівник Intel Foundry Кевін О’Баклі очолить напрямок виробництва у Qualcomm

2 марта 2026 г., 13:35

Компанія Qualcomm оголосила про призначення Кевіна О’Баклі (Kevin O’Buckley) на посаду виконавчого віцепрезидента з глобальних операцій та ланцюжків постачань. У цій ролі він очолить операції, включаючи виробниче проєктування, партнерства з виробниками напівпровідників, ланцюжки постачань та закупівлі.



Призначення набуває чинності 2 березня 2026 року, а О’Баклі звітуватиме безпосередньо Акашу Палхівалі (Akash Palkhiwala), виконавчому віцепрезиденту, фінансовому та операційному директору Qualcomm. «Кевін приносить глибоку оперативну експертизу, перевірене комерційне лідерство та десятиліття досвіду масштабування складних напівпровідникових операцій і постачання індивідуальних кремнієвих продуктів для центрів обробки даних та периферійних пристроїв», — заявив Палхівала. Він також додав, що лідерство нового керівника зміцнить операційну діяльність компанії в процесі масштабування продуктів для АІ та зв'язку.



О’Баклі переходить до Qualcomm з Intel, де він працював старшим віцепрезидентом і генеральним менеджером Intel Foundry, керуючи бізнесом із виторгом понад 15 млрд дол.



Професійний шлях Кевіна О’Баклі охоплює три десятиліття роботи в IBM, GlobalFoundries та Marvell. Важливим етапом його кар'єри було керівництво компанією Avera Semiconductor. Ця структура була сформована на базі підрозділу розробки спеціалізованих чипів ASIC корпорації IBM. У 2015 році IBM передала свій напівпровідниковий бізнес GlobalFoundries, і О’Баклі, який перейшов разом із командою, згодом очолив процес виділення цього підрозділу в окрему дочірню компанію Avera Semiconductor у 2018 році. Вже наступного року він забезпечив успішне поглинання Avera компанією Marvell, де продовжив керувати інженерними командами чисельністю понад 1500 осіб. Раніше в IBM О’Баклі відповідав за впровадження техпроцесів 22 нм та 14 нм, а також керував виробничими партнерствами для ігрових консолей Sony та Microsoft і продуктів Apple, обсяг яких перевищував 1 млрд дол. Він має ступінь магістра електротехніки Вермонтського університету та ступінь бакалавра університету Альфреда.



Призначення Кевіна О’Баклі сигналізує про намір Qualcomm змінити свою роль у напівпровідниковій екосистемі. Компанія дедалі більше фокусується на індивідуальних рішеннях для хмарних обчислень та АІ-інфраструктури, де досвід О’Баклі в сегменті ASIC є безцінним. Його вміння трансформувати складні інженерні активи дозволить Qualcomm гнучкіше оперувати своїми інтелектуальними ресурсами та виробничими замовленнями.



Залучення топменеджера такого рівня з Intel Foundry також підкреслює конкурентну перевагу Qualcomm у боротьбі за таланти та виробничі ресурси. О’Баклі розуміє внутрішню кухню найбільших світових фабрик, що є критичним фактором у 2026 році, коли доступ до передових вузлів нижче 5 нм і технологій об’ємного пакування стає дефіцитним ресурсом. Для Qualcomm це не просто кадрове посилення, а перехід до більш агресивної моделі управління ланцюжками постачань, що має забезпечити стабільність випуску нових АІ-процесорів Snapdragon для дата-центрів та автомобільної галузі.

