Supermicro MicroBlade на базі AMD EPYC забезпечує найвищу у галузі щільність для хмарних обчислень

Компанія Supermicro оголосила про запуск першої в індустрії серверної платформи з найвищою щільністю розміщення вузлів, оснащеної новітніми процесорами AMD EPYC серії 4005.



Нова платформа MicroBlade спроєктована з фокусом на гнучкість, довговічність та оптимізацію простору. Завдяки підтримці останніх процесорів AMD EPYC 4005 (а також сумісності з попередніми версіями), система забезпечує легке масштабування та захист інвестицій, дозволяючи компаніям оновлювати потужності відповідно до зростальних потреб.



«Наша гнучка архітектура дозволяє клієнтам поєднувати різні типи вузлів із різними процесорами в одному шасі, що дає змогу розмістити до 320 серверних вузлів у стандартній стійці 48U», — зазначив Чарльз Лян (Charles Liang), президент і генеральний директор Supermicro.



Серед ключових особливостей системи 6U підтримка до 40 вузлів в одному корпусі 6U;

оптимізація живлення для мультиорендних (multi-tenant) середовищ та зниження загальної вартості володіння (TCO) внаслідок зменшення кількості кабелів та ефективного охолодження.



Платформа MicroBlade оптимізована для широкого спектра високонавантажених завдань.

Хмари та віртуалізація для мультиорендного вебхостингу та невеликих екземплярів VPS.

Платформи Kubernetes, мікросервіси, API-сервіси та вебфронтенди.

Приватні хмари департаментів та розгортання на периферії (Edge) з обмеженим простором.

Шлюзи об'єктного зберігання та високоефективна обробка даних.

Симуляції з розділенням завдань, e-commerce та застосунки для кібербезпеки.



Кожен вузол системи MicroBlade — це повноцінний сервер з процесором AMD EPYC серії 4005, має 2 слоти DDR5 ECC UDIMM зі швидкістю до 5600 MT/s; 2x PCIe Gen 5 E1.S SSD та 1x M.2 SSD: двопортовий 25GbE (контролер Broadcom BCM57414).



За безпеку відповідає TPM 2.0, апаратний корінь довіри (Hardware Root of Trust) та підписане ПЗ.



В задній частині шасі інтегровано два комутатори 25G Ethernet з 100G аплінками, що гарантує високу швидкість передачі даних між вузлами та зовнішньою мережею.



Модуль управління шасі (CMM) забезпечує повний віддалений контроль над кожним лезо-сервером, блоками живлення та вентиляторами. Системні адміністратори можуть обмежувати споживання енергії (power capping) для кожного вузла; виконувати віддалене перезавантаження або скидання налаштувань; отримувати доступ до BIOS та консолі ОС через SOL (Serial over LAN) або вбудований KVM.



Оскільки контролер працює на окремому процесорі, функції моніторингу залишаються доступними навіть якщо основний центральний процесор сервера вимкнений або несправний.

