Як іранські ракети приземлили хмару Amazon і до чого тут мультидоменна безпека

AWS відключив два свої датацентри в Арабських Еміратах після бомбардування ОАЕ Іраном.

Ця історія відкриває нову сторінку в оцінці ризиків та виборі підходів до застосування хмарних сервісів. І найголовніше, у новому осмисленні цінності цифрової інформації.

П'ять років тому я написав статтю, присвячену Магічній Свідомості. Вчора я розкопав цей давній текст. Що змінилося з того часу? Мало що, хіба залежність від гіперскейлерів у світі зросла багаторазово. Але Магічна Свідомість живе і перемагає, як і раніше.

Сім висновків з амазоно-арабського інциденту.

1. Хмари живуть у фізичних датацентрах, а не у віртуальній реальності. Кінетична руйнація будь-якого датацентру несе загрозу хмарі та цілісності даних замовників. Гіперскейлери вже не панацея.

2. Архітектура availability zones у регіоні, широко практикована гіперскейлерами, дала збій. На мою думку, ключова причина - єдиний домен управління та безпеки.

3. Судячи з усього, у тому регіоні більшість замовників (а постраждали найбільші державні та приватні структури) також не любить платити за катастрофостійкість. Подивимося, як зросте рівень «кохання» після цієї аварії.

4. Будь-який провайдер виглядає молодцем - багатим, гарним, тілесно розвиненим - поки справа не доходить до справжнього стрес-тесту. Датацентри AWS впали під ударами, як упав би будь-який інший датацентр у світі. На цьому дискусію про меншовартість українських датацентрів вважатиму закритою. До речі, ВСІ українські центри продовжують працювати. Кількість прильотів у Дубаї викликає у нас лише зневажливу усмішку.

5. З недостатнім рівнем прикладних знань у керівників вищої ланки треба щось робити. За фразу «мій айтішник мені сказав» по-доброму треба розстрілювати. Простих та дешевих варіантів немає. Загалом ні. Але більшість СЕО, директорів, президентів просто тупо не втикають.

6. Від цифрової компоненти (раніше я називав це цифровим зліпком) залежить все - бізнес, держава, суспільство. Ціна цієї залежності не може бути виміряна в якихось зрозумілих величинах, вона найвища. Підходи до захисту цієї цінності здебільшого не відповідають рівню загроз .

7. Не звинувачуйте мене в настирливій рекламі, але підхід, що пропонується DSUA - Український альянс цифрового суверенітету і активно підтримується De Novo - децентралізація обробки та зберігання інформації, мультидоменна система безпеки – відверто гарний. Але кому це цікаво?

