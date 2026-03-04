Corning презентує Gorilla Glass Ceramic 3

4 марта 2026 г., 13:25

0

Tweet

Компанія Corning, чиє скло захищає мільярди гаджетів по всьому світу, оголосила про вихід свого найміцнішого продукту в історії — Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Новинка розроблена спеціально для того, щоб смартфони залишалися цілими протягом усього терміну служби, а не лише перших місяців використання.



Першим пристроєм на ринку, який отримає цей «броньований» захист, стане майбутній складаний флагман Motorola razr fold.



У лабораторіях Corning матеріал піддали екстремальним випробуванням, що імітують реальні життєві ситуації. Результати вражають. Gorilla Glass Ceramic 3 витримує падіння з висоти понад 2 метри на тверді поверхні, що імітують бетон — одне з найнебезпечніших покриттів для сучасної електроніки. На відміну від звичайного алюмосилікатного скла, яке часто тріскається при першому ж ударі, нова розробка Corning фокусується на збереженні цілісності структури навіть після появи мікроподряпин.



Особливу увагу приділили повторним ударам. У тестах Corning склокераміка третього покоління витримала щонайменше 20 падінь поспіль з висоти одного метра на поверхню, що імітує асфальт. Для порівняння: скло конкурентів зазвичай розбивалося вже після першого падіння.



«Ми створюємо наші матеріали з думкою про довговічність, а не лише про початкові показники. Gorilla Glass Ceramic 3 забезпечує стабільну та надійну міцність, яка не втрачається з часом», — підкреслила Лорі Гамільтон (Lori Hamilton), віцепрезидентка Corning.



Вибір Motorola razr fold як першої платформи для нової технології не є випадковим. Складані пристрої вимагають особливого балансу між гнучкістю та захистом зовнішніх панелей.



Лео Лю (Leo Liu), віцепрезидент з розробки продуктів Motorola, зазначив: «Інтеграція Gorilla Glass Ceramic 3 у razr fold посилює надійність нашої конструкції. Наша мета — створювати пристрої, яким споживачі зможуть довіряти роками».



Завдяки поєднанню інновацій Corning та дизайну Motorola, майбутній razr fold обіцяє стати чи не найтривкішим складаним смартфоном на ринку. Це дає користувачам більше впевненості у щоденному використанні дорогого гаджета без постійного страху випадково впустити його на тротуар.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI