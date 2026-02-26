"Безпека як обов'язкова складова архітектури AI-додатків: контроль LLM і захист даних" - 5 березня 

26 февраля 2026 г., 17:58

+11

Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару від IT Specialist, щоб дізнатися, як контролювати використання LLM та захистити дані в AI-проєктах без втрати продуктивності бізнесу.



Генеративний AI стрімко інтегрується в корпоративні процеси. Його можна зустріти у внутрішніх чатах компаній та автоматизованих службах підтримки, його використовують для створення коду та аналітики.



Водночас зростають і ризики: prompt injection, jailbreak-атаки, витік даних, обхід політик безпеки та неконтрольоване використання LLM. Саме тому безпека AI має бути частиною архітектури.



Рішення Check Point Software Technologies AI Security на базі технологій Lakera дає змогу контролювати запити та відповіді LLM у реальному часі, блокувати шкідливі інструкції та запобігати витоку чутливої інформації. Це допомагає впроваджувати AI без компромісів у безпеці та комплаєнсі.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 5 березня 2026 року, експерти розглянуть ключові ризики GenAI та продемонструють практичні сценарії захисту AI-додатків.



Тема події: «Безпека як обов'язкова складова архітектури додатків AI: контроль використання LLM і захист даних з Check Point AI Security»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:

• які ризики створюють prompt injection, jailbreak та policy bypass;

• як контролювати запити та відповіді LLM у режимі реального часу;

• як запобігати витоку чутливої інформації під час роботи з AI;

• як блокувати маніпулятивні або шкідливі інструкції;

• як забезпечити відповідність вимогам безпеки та комплаєнсу під час впровадження AI;

• як інтегрувати захист у AI-архітектуру без зниження продуктивності бізнесу.



На вебінарі буде продемонстровано практичний підхід до використання Check Point AI Security у корпоративному середовищі та пояснено, як зробити безпеку невід’ємною частиною AI-стратегії.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

• CISO, CTO та керівників ІТ-напрямів;

• фахівців з інформаційної безпеки;

• архітекторів AI-рішень і DevOps-команд;

• керівників бізнес-напрямів, які впроваджують LLM у свої процеси.

Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.

Check Point Software Technologies — глобальний постачальник рішень із кібербезпеки з єдиною консоллю управління для мережевої, хмарної та endpoint-безпеки.

MUK — проєктно-орієнтований дистриб’ютор IT-рішень у галузі хмарних технологій, інформаційної безпеки та аналітики даних.

Деталі події

Дата: 5 березня 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією



Зареєструватися на вебінар

