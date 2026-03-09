9 марта 2026 г., 18:30

Чому AI складає іспит на адвоката, але не може скласти білизну?

Це питання було у центрі дискусій на Davos 2026, де три ключові фігури AI-індустрії висловили дуже різні погляди на майбутнє технології.

Ян ЛеКун (лауреат премії Тюрінга, засновник AMI Labs, раніше - Chief AI Scientist у Meta):

"Ми ніколи не досягнемо людського рівня, тренуючи лише на тексті. Нам потрібен реальний світ."

Даріо Амодеі (CEO Anthropic, творці Claude):

"Мої інженери вже не пишуть код - вони дають моделі писати." За його оцінкою, через 6-12 місяців AI виконуватиме більшість, а можливо й усю роботу інженера - від початку до кінця.

Деміс Хассабіс (CEO Google DeepMind, творці AlphaGo):

"Потрібен ще 1-2 прориви." Серед того, чого бракує сьогоднішнім моделям, він називає здатність вчитися з кількох прикладів, тривалу пам'ять та покращене планування.

Три людини, які розуміють технологію краще за більшість на планеті. Три різні картини майбутнього.

Якщо вони не можуть домовитись про базові речі - можливо, варто обережніше ставитись до тих, хто продає вам "AI-трансформацію" з гарантованим результатом?

Що робити бізнесу зараз?

Не чекайте на AGI - працюйте з тим, що є.

Сьогоднішній AI добре працює з текстом, кодом, аналізом чистих структурованих даних.

Закинути "якийсь Excel" і отримати інсайти - не працює.

Працює: чітка задача, підготовлені дані, конкретне питання.

Починайте з невеликих проектів.

Конкретна задача, вимірюваний результат, швидкий фідбек - а не "глобальна трансформація".

Шукайте людей, які розуміють обмеження.

Вам потрібні не євангелісти AI, а практики зі здоровим скепсисом.

Як ви думаєте, хто з трьох гуру буде більш правий в своїх прогнозах?

