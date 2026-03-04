Apple оновлює MacBook Air та MacBook Pro чипами серії M5 з революційною архітектурою Fusion

4 марта 2026 г., 9:35

Компанія Apple провела масштабну презентацію, оновивши всю лінійку своїх ноутбуків, використовуючи нове покоління своїх процесорів - M5, M5 Pro та M5 Max.



Ключовим акцентом нових пристроїв став радикальний приріст продуктивності в завданнях штучного інтелекту та впровадження інноваційної архітектури Fusion. За словами Джоні Сруджі (John Ternus), віцепрезидента Apple з апаратних технологій, це дозволило масштабувати можливості Apple silicon без втрати енергоефективності. Ця архітектура базується на передовому 3-нанометровому техпроцесі третього покоління та використовує передову упаковку для поєднання двох кристалів в єдину систему (SoC), що забезпечує низьку затримку та високу пропускну здатність. Вперше в індустрії впроваджено функцію Memory Integrity Enforcement - апаратний захист пам'яті, що працює в реальному часі без втрати продуктивності.



MacBook Air став ще швидшим завдяки чипу M5. Новий процесор отримав 10-ядерний CPU та до 10 графічних ядер, кожне з яких тепер оснащене виділеним нейронним акселератором (Neural Accelerator). Це дозволяє пристрою обробляти АІ-завдання у 4 рази швидше за модель на M4 та у 9,5 раза швидше за версію з M1. Зокрема, швидкість покращення відео за допомогою АІ в Topaz Video зросла у 6,9 раза порівняно з M1, а рендеринг у Blender став швидшим у 6,5 раза. Стартовий обсяг SSD було подвоєно до 512 ГБ, а самі накопичувачі стали вдвічі швидшими, при цьому максимальна конфігурація тепер сягає 4 ТБ. Новий бездротовий чип N1 забезпечує підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 6 для стабільного зв'язку. Новинка доступна в 13- та 15-дюймових версіях у чотирьох кольорах: небесно-блакитному, midnight, starlight та сріблястому. Пристрої отримали камеру Center Stage 12 Мп із підтримкою Desk View та забезпечують до 18 годин автономної роботи.



Для професіоналів Apple представила 14- та 16-дюймові MacBook Pro на базі M5 Pro та M5 Max. Як заявляє виробник, нові «супер’ядра» (super cores) забезпечують найвищу у світі однопотокову продуктивність, а 18-ядерна архітектура CPU, яка включає 6 супер’ядер та 12 нових високопродуктивних ядер, дає приріст у 30% порівняно з попереднім поколінням. Завдяки нейроакселераторам у кожному ядрі GPU швидкість генерації зображень АІ зросла у 8 разів порівняно з чипами M1, а обробка запитів для великих мовних моделей (LLM) відбувається до 4 разів швидше, ніж на чипах M4 Pro/Max.



Основна відмінність між чипами М верхнього рівня полягає у масштабованості графіки та обсягах обробки даних. M5 Max пропонує до 40 ядер GPU, що вдвічі перевищує показник M5 Pro (до 20 ядер), що безпосередньо впливає на кількість нейронних акселераторів та швидкість локального навчання АІ-моделей. Крім того, пропускна здатність пам'яті у версії Max становить рекордні 614 ГБ/с, що дозволяє працювати з об’єднаною пам’яттю обсягом до 128 ГБ і підключати до чотирьох зовнішніх моніторів одночасно. M5 Pro, своєю чергою, оптимізований для збалансованих робочих навантажень із підтримкою до 64 ГБ пам'яті (307 ГБ/с) та двох зовнішніх дисплеїв. Крім того, моделі на базі цього чипа стартує з накопичувачем на 1 ТБ проти 2 ТБ у базовій комплектації ноутбуків з M5 Max.



Старші моделі тепер оснащені дисплеями Liquid Retina XDR з опцією нанотекстурного покриття та яскравістю до 1000 ніт для SDR-контенту. Базовий обсяг сховища для моделей з M5 Pro тепер становить 1 ТБ, а для M5 Max — 2 ТБ, причому швидкість SSD досягає рекордних 14,5 ГБ/с. Вперше впроваджено Thunderbolt 5, що критично для роботи з масивами даних, а модель M5 Max тепер підтримує до 128 ГБ об'єднаної пам'яті з пропускною здатністю до 614 ГБ/с. Автономність професійної лінійки сягнула 24 годин, а нова операційна система macOS Tahoe додала інтелектуальні функції, як-от «Живий переклад» у Messages та оновлений Spotlight.



Попередні замовлення на всі новинки стартують 4 березня, а у відкритий продаж пристрої надійдуть 11 березня на ринку США. 13-дюймовий MacBook Air з M5 стартує від 1 099 дол., а 15-дюймова версія — від 1 299 дол. 14-дюймовий MacBook Pro з M5 Pro коштуватиме від 2 199 дол., тоді як топовий 16-дюймовий MacBook Pro з M5 Max обійдеться мінімум у 3 899 дол. Базовий 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M5 та накопичувачем на 1 ТБ доступний від 1 699 дол.

