«Укртелеком» передав Нацгвардії України безпілотний авіаційний комплекс «Валькірія»

15 ноября 2022 г., 12:15

0

Tweet

За заявою «Укртелекому», компанія у межах ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» передала українським військовим ще один безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) «Валькірія» з партії, що була замовлена у виробництво. Комплекс отримали для виконання завдань бійці 4-тої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, також відомої як гостомельська «бригада майбутнього». Нагадаємо, 24 лютого 2022 року група бригади першою прийняла бій з елітними російськими десантниками в районі аеропорту «Антонов» у Гостомелі. Разом з іншими силовиками наші воїни змогли нейтралізувати декілька гелікоптерів та близько роти противника. Це відіграло ключову роль в обороні столиці.



«”Валькірія”, яку ми отримали від “Укртелекому”, відправляється на найскладнішу ділянку фронту у Донецькій області. Потреба у безпілотних комплексах там значна, адже ворога треба перемагати і відігнати, як мінімум, до кордону», – прокоментував передачу комплексу представник 4-тої бригади Національної Гвардії України.



«Щодня наші воїни боронять нас, звільняють наші землі від російського агресора. Їх діями захоплюється весь світ! А ми - кожен з нас - маємо допомагати нашим захисникам, нашій армії, чим можемо. Таке завдання від головного акціонера й інвестора отримав “Укртелеком”, як і решта бізнесів SCM, і ми продовжуємо системно допомагати. Ми щиро вдячні кожному захиснику України. Разом до Перемоги!», – подякував захисникам генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз.



В умовах воєнного стану команда АТ «Укртелеком» докладає максимум зусиль, щоб забезпечити безперебійний зв’язок нашим захисникам – Збройним Силам України, державним органам, бізнесу та всім українцям. Рівень доступності інтернет-сервісів у результаті самовідданої роботи кожного укртелекомівця складає близько 90% населених пунктів довоєнного покриття.



З початку повномасштабної війни компанія «Укртелеком» спрямувала близько 50 млн грн на підтримку боєздатності української армії. У тому числі придбала та передала вже майже 3 тисячі тактичних аптечок, 4 тисячі медичних турнікетів, 2 тисячі кровоспинних бандажів та пов’язок, 50 нош, 23 генератори, понад 180 рацій, більше ніж 100 активованих та придатних для безперебійного користування супутникових телефонів, а також багато інших необхідних речей та обладнання для потреб наших захисників. 176 автомобілів компанії переданий нашим військовим. У лавах ЗСУ захищають українську землю майже 350 співробітників «Укртелекому».

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада