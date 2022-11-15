Аргоннська національна лабораторія модернізує ШІ-платформу SambaNova

15 ноября 2022 г., 11:25

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За повідомленням SambaNova Systems, цей стартап, що базується в Кремнієвій долині, поставив вісім одиниць своєї новітньої системи ШІ в Аргоннську національну лабораторію США, яка розширює пропозиції з ШІ для дослідників. Кожна з систем має вісім чипів DataScale SN30, випущених у вересні, і втричі перевершує за продуктивністю рішення попереднього покоління.



Рік Стівенс, заступник директора лабораторії з обчислювальної техніки, довкілля та наук про життя в Аргоннській лабораторії сказав, що лабораторія оцінює апаратні засоби ШІ для свого наступного суперкомп'ютера, щоб зрозуміти, чи можна включити в нього SambaNova та інші. Зазначимо, що наразі в цій лабораторії Міністерства енергетики будується суперкомп'ютер під назвою Aurora. Очікується, що його продуктивність досягне рівня двох екзафлоп.



Повідомляється, що крім SambaNova в лабораторії було протестовано системи штучного інтелекту від таких стартапів, як Cerebras Systems, Groq, Graphcore і Habana Labs, що належить Intel.



За словами Ріка Стівенса, систему штучного інтелекту першого покоління SambaNova використовували для прогнозування реакції пухлин на різні комбінації ліків, підвищення точності прогнозування погоди та прискорення моделювання динаміки рідин.

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