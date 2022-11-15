AMD збільнило частку на ринку серверних процесорів до 17,5%

15 ноября 2022 г., 13:35

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Згідно з останнім звітом Mercury Research в третьому кварталі частка серверних процесорів Epyc компанії AMD зросла на 3,6 пункту до 17,5% в порівнянні з попередніми трьома місяцями. Це стало 14-м кварталом поспіль зростання частки компанії в цій категорії.



Зростання частки відповідає прибутку AMD за третій квартал, який показав, що бізнес центрів обробки даних виріс на 45% у річному обчисленні до 1,6 мільярда доларів. З іншого боку, в набагато більшому підрозділі Datacenter and AI Group компанії Intel за той же період доходи впали на 27% до 4,2 мільярда доларів.



Однак на ринку процесорів для настільних комп'ютерів частка AMD знизилася на 6,6 пунктів до 13,9%. Що стосується процесорів для ноутбуків, то розробник Ryzen зазнав ще більшого падіння, тут зниження на 9,1 пунктів до 15,7%.



В результаті загальна частка AMD на ринку x86 впала на 2,9 пункта в порівнянні з попереднім кварталом до 28,55 в ІІІ кв. Проте, частка процесорів AMD x86 в третьому кварталі була на 3,9 пункту вище, ніж в аналогічному періоді минулого року.



Аналітики Mercury Research, заявляють, що зміни частки ринку процесорів у 2022 році значною мірою відображають те, що обидві компанії відчувають уповільнення продажів в різні моменти та різного масштабу. Ці спади відбуваються у відповідь на те, що системні інтегратори намагаються розпродати наявні запаси чіпів, перш ніж купувати більше в AMD і Intel. Однак, додав він, ця динаміка в основному вплинула на ринок процесорів для ноутбуків у третьому кварталі, а не на процесори для серверів і настільних комп'ютерів:



Хоча Mercury офіційно не відстежує частку ринку процесорів Arm, за оцінками компанії, частка цих чипів в ПК зросла на 9,4 пункти до 13,1% в третьому кварталі. Це стало результатом зростаючих продажів комп'ютерів Mac з власними чіпами серії M, зниженням поставок процесорів x86 для ноутбуків і ймовірним збільшенням кількості хромбуків на базі процесорів Arm.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада