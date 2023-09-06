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Україна робить ще один крок до запуску е-резидентства

6 сентября 2023 г., 8:25
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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн. Щоб відкрити бізнес в Україні, не потрібно бути присутнім особисто. Так само можна дистанційно керувати власною справою, відкривати банківські рахунки чи сплачувати податки онлайн.
 
«Е-резидентство - це наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичним особам-підприємцям, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн. Зручним є також механізм сплати податків та звітування для е-резидентів: це робитиме український банк, у якому в е-резидента відкрито поточних рахунок, адже він виступає податковим агентом такого іноземця. Завдяки цьому проекту ми відчинимо двері для додаткових зовнішніх інвестицій і надамо механізм для ведення бізнесу в Україні без бюрократичних бар’єрів», зазначив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
 
Ухвалена постанова - важливий крок перед повноцінним запуском е-резидентства.
 
Відмічається, що Постанова врегульовує механізм набуття та скасування статусу е-резидента, а також порядок формування та ведення системи «Е-резидент» спільно з Державною податковою службою та банками.
 
Також наголошується, що введений механізм повинен забезпечити надійний захист персональних даних е-резидентів.
 
Повноцінно е-резидентство планується запустити після завершення розробки та тестування інформаційної системи. Наразі триває розробка зазначеної системи.
 
Е-резидентство України не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до «сірого» чи «чорного» списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями.
 

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