Тор10 контрактних виробників напівпровідників зафіксували квартальне падіння доходів на 1,1%

6 сентября 2023 г., 9:35

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TrendForce повідомляє про цікаві зміни в ландшафті електронної індустрії: скорочення запасів компонентів для телевізорів, а також зростаючий ринок ремонту мобільних пристроїв, який стимулював попит на TDDI, спричинили появу невеликої кількості термінових замовлень у ланцюжку поставок у ІІ кв. Ці замовлення, зроблені в останню хвилину, стали ключовими рятувальними кругами, підтримавши завантаження виробничих потужностей та доходи напівпровідникових заводів у другому кварталі. Однак «приплив адреналіну» від цих термінових замовлень може виявитися короткочасним явищем і навряд чи продовжиться в третьому кварталі.

З іншого боку, попит на основні споживчі товари, такі як смартфони, комп’ютери та ноутбуки, залишається млявим, що увічнює спад у використанні дорогих, передових виробничих процесів. Водночас у традиційно стабільних секторах - автомобілебудуванні, промисловому контролі та виробництві серверів - відбувається корекція запасів. Поєднання цих тенденцій призвело до стійкого скорочення виторгу десяти найбільших контрактних виробників напівпровідників. Їхній глобальний дохід скоротився приблизно на 1,1% за квартал, склавши 26,2 мільярда доларів.

Крім того, терміновість у ланцюжку поставок, схоже, значною мірою зумовлена попитом на компоненти LDDI та TDDI. Цей сплеск попиту повернув компанію Nexchip - ключового гравця, тісно пов’язаного з індустрії панелей - до першої десятки рейтингу.

У сезон нестабільної кон’юнктури, TSMC отримав дохід у другому кварталі в розмірі 15,66 млрд дол., зумівши обмежити квартальний спад до скромних 6,4%. У той час як потік доходів від виробничих процесів 7/6 нм протікав безперешкодно, сектори 5/4 нм зазнали скорочення.

Однак надія з’явилася на горизонті, оскільки TSMC очікує на ймовірне зростання в ІІІ кв. З випуском нового iPhone напівпровідниковий гігант очікує сплеску попиту на відповідні компоненти. Крім того, впровадження дорогого, але революційного 3 нм техпроцесу має також дебютувати, що забезпечить вкрай необхідний поштовх для подолання стагнації, яка спостерігається у зрілих технологічних процесах. Як результат, дохід TSMC у третьому кварталі не лише стабілізується, але й готується до потенційного зростання.

Напівпровідниковий бізнес Samsung досяг високих показників у другому кварталі, отримавши вражаючий дохід у розмірі 3,23 млрд дол. - значний стрибок на 17,3% у порівнянні з попереднім кварталом. Однак на третій квартал, найімовірніше, вплине млява економіка, що знизить попит на смартфони, ПК і ноутбуки. Як наслідок, коефіцієнт використання ліній з випуску 8-дюймових пластин продовжує знижуватися. Хоча корейський виробник сподівається на позитивний поштовх від запуска нових пристроїв Apple, зростання доходів компанії може бути обмеженим, вважають у TrendForce.

Тим часом компанія GlobalFoundries у другому кварталі не розгубилася, практично утримавши планку з номінальним зростанням виторгу на 0,2% до близько 1,85 млрд дол. Доходи від таких секторів, як смартфони та автомобільна промисловість, зросли, в той час, як у секторі мережевого обладнання спостерігалося скорочення. Однак, оскільки третій квартал починає формуватися в умовах економічної турбулентності, GlobalFoundries має можливість стабілізувати свій бізнес у вигляді довгострокових контрактів у спеціалізованих нішах. Мова йде про підряди від аерокосмічної та оборонної галузей США до охорони здоров’я. Крім того, компанія розраховує на довгострокові угоди (LTA) для замовлень, пов’язаних з автомобілебудуванням. Ці контракти не лише зміцнюють позиції GlobalFoundries, але й ефективно підтримують рівень завантаження виробничих потужностей. Тому, за прогнозами, дохід компанії збережеться на тому ж рівні в третьому кварталі.

UMC отримала несподіваний прибуток у ІІ кв. завдяки екстреним замовленням на чипи для телевізорів та Wi-Fi-пристроїв. Це збільшило дохід компанії у другому кварталі до 1,83 млрд дол., що на 2,8% більше, ніж у попередньому кварталі. Однак, якщо поглянути на ІІІ кв., то економічний ландшафт виглядає не таким райдужним. Споживчі витрати не демонструють жодних ознак значного відновлення, а попередні екстрені замовлення починають вичерпуватися, що призводить до зниження як завантаження потужностей, так і доходів.

Тим часом, SMIC вирішує свої власні проблеми. У другому кварталі компанія повідомила про зростання доходів на 6,7% у порівнянні з попереднім кварталом до 1,56 млрд дол. Однак в той час, як доходи від 8-дюймових пластин знизилися, продажі 12-дюймових чіпів зросли приблизно на 9% у порівнянні з попереднім кварталом. У центрі уваги тут знаходиться стрижень «Зроблено в Китаї» - стійке зростання доходів SMIC в першу чергу підживлюється внутрішнім заміщенням спеціалізованих мікросхем, починаючи від драйверів (AMOLED DDI, TDDI) і NOR Flash і закінчуючи мікроконтролерами (MCU). Хоча 2023 рік може не обіцяти пікового сезону, обсяги поставок та завантаження потужностей SMIC продовжуватимуть зростати, що сприятиме збільшенню доходів у третьому кварталі.

У другому кварталі відбулися разючі зміни серед контрактних виробників, що посіли місця з шостого по десяте: компанія Nexchip тріумфально повернулася на десяте місце. Тим часом решта лідерів залишилися на своїх позиціях. HuaHong Group, Tower Semiconductor та PSMC в основному на своїх позиціях у Тор10, а їхні доходи у ІІ кв. залишилися практично незмінними або зазнали незначного спаду порівняно з попереднім кварталом. Прогнози вказують на те, що третій квартал пройде тим самим фінансовим шляхом, що й другий.

Квартал мав несподіваний сплеск термінових замовлень, що походили переважно з сектору дисплеїв. Від цього особливо виграли нішеві гравці, такі як VIS та Nexchip. Завдяки замовленням LDDI, отриманим «в останню хвилину», VIS продемонструвала стрімке зростання доходів на 19,1% кв/кв, до 321 млн дол. Однак попит з боку кінцевих споживачів ще не повністю відновився. Хоча в третьому кварталі очікується деяке зростання, динаміка, ймовірно, буде стриманою.

У другому кварталі дохід Nexchip злетів на вражаючі 65,4% порівняно з попереднім кварталом, досягнувши 268 млн дол. і затьмаривши DB Hitek, яка знову посіла десяте місце в рейтингу. Цей стрибок був спричинений поєднанням кількох факторів: сплеском замовлень на поповнення запасів компонентів LDDI та TDDI, а також успішним випуском високомаржинальної продукції з використанням більш дорогого 55 нм техпроцесу. Ці фактори підвищили рівень завантаження виробничих потужностей Nexchip до вражаючих 60-65%, що сприяло стрімкому зростанню доходів компанії.

Хоча ринок споживчої електроніки ще не відновився повністю, Nexchip не сидить склавши руки. Прогнозується, що компанія збереже свою висхідну траєкторію як у використанні виробничих потужностей, так і в доходах у третьому кварталі. Цей оптимізм ґрунтується на зростаючій тенденції Китаю до внутрішнього заміщення, що посилюється активним маркетингом Nexchip. До цього імпульсу додається поява масових замовлень від клієнтів, що випускають фотосенсори у другому півріччі 2023 р. Завдяки синергії цих елементів бізнес Nexchip у третьому кварталі буде зростати.

TrendForce вважає, що сезонний попит у другій половині 2023 р. буде м’якшим, ніж у попередні роки. Очікувані замовлення на преміальні основні мікросхеми, такі як процесори додатків (AP) та модеми, а також периферійні мікросхеми мають підвищити показники завантаження потужностей для партнерів у складному ланцюжку поставок Apple. Подальше зростання може бути обумовлене збільшенням замовлень на високопродуктивні мікросхеми для завдань штучного інтелекту. TrendForce прогнозує, що доходи десяти найбільших контрактних виробників напівпровідників, ймовірно, відновляться з найнижчої точки в третьому кварталі, а потім поступово зростатимуть.

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