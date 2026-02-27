Meta орендує АІ-чипи у Google на мільярди доларів для розробки нових моделей

27 февраля 2026 г., 17:25

Як повідомляє видання The Information із посиланням на джерело, залучене в переговори, компанія Meta Platforms підписала багатомільярдну угоду з Google про оренду чипів для штучного інтелекту.



Зазначається, що цей багаторічний контракт має на меті забезпечити Meta необхідними обчислювальними потужностями для розробки нових АІ-моделей на фоні глобального дефіциту інфраструктури. Окрім оренди, за даними джерел, Meta також веде переговори з Google про можливу закупівлю тензорних процесорів (TPU) для власних центрів обробки даних уже наступного року, хоча остаточний статус цих обговорень наразі невідомий.



Цей крок Meta є частиною ширшої стратегії диверсифікації постачальників АІ-заліза. Раніше цього тижня компанія AMD оголосила, що продасть Meta АІ-чипи на суму до 60 млрд дол., а на початку місяця власник Facebook також підписав угоду з Nvidia щодо купівлі поточних та майбутніх поколінь їхніх графічних процесорів. Google, своєю чергою, активно просуває власні процесори TPU як життєздатну альтернативу лідируючим на ринку GPU від Nvidia.



Продажі TPU стали критичним двигуном зростання доходів хмарного підрозділу Google, демонструючи інвесторам повернення інвестицій у сферу АІ.



Крім того, повідомляється, що Google підписала угоду з невідомою великою інвестиційною фірмою для фінансування спільного підприємства, яке здаватиме чипи TPU в оренду іншим клієнтам.



Угода між Meta та Google є визначною подією, оскільки вона демонструє прагматизм у стосунках прямих конкурентів на ринку цифрової реклами та АІ-технологій. Для Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) критична залежність від Nvidia стала стратегічним ризиком, тому залучення потужностей Google TPU є логічним кроком для масштабування навчання моделей Llama. Це також підтверджує дані TrendForce про те, що 2026 рік стане ерою розквіту архітектур на базі ASIC (спеціалізованих чипів), де Google завдяки своїм TPU має значну перевагу над іншими хмарними провайдерами.



Для Google цей контракт є вагомим підтвердженням якості їхніх власних розробок. Якщо Meta - один із найбільших у світі покупців чипів - готова інвестувати мільярди в оренду TPU, це дає чіткий сигнал ринку: архітектура Google здатна конкурувати з екосистемою CUDA від NVIDIA у професійних задачах навчання АІ.



Окрім прямого прибутку, Google отримує можливість завантажити свої потужності та залучити капітал через спільні підприємства, що дозволяє компанії агресивно розширювати інфраструктуру, не перевантажуючи власний баланс. Ця угода фактично фіксує перехід ринку від монополії одного виробника чипів до конкуренції хмарних екосистем.

